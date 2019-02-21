Соединяющая Ненецкий АО с другими регионами дорога закрыта из-за непогоды

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Зимник (сезонная дорога) Нарьян-Мар - Усинск, соединяющая Ненецкий автономный округ с другими регионами, закрыт в четверг из-за метели и плохой видимости. Об этом ТАСС сообщили в диспетчерской ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой", которая занимается содержанием дороги.

"Зимник закрыт для проезда всех видов транспорта по погодным условиям: метель и плохая видимость. Когда откроется, пока сказать нельзя", - сказали в диспетчерской.

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова, Ненецкий АО находится на северной периферии циклона над Баренцевым морем.

"На ближайшие дни прогноз неутешительный, будет метель и снегопад, завтра, возможно, будет просвет, т. к. ослабнет снегопад, видимость улучшится. Но в субботу-воскресенье мы опять ждем циклон над Баренцевым морем, а значит, снегопад и метели", - добавила Цыплакова.

Ненецкий автономный округ не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами страны. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Ежегодно работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов. Этой зимой дорога была открыта 29 декабря.