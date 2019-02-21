В калужском арт-парке строят 20-метровую "Бастилию", чтобы сжечь ее на Масленицу

КАЛУГА, 21 февраля. /ТАСС/. Двадцатиметровый арт-объект по мотивам крепости "Бастилия" начали строить в калужском арт-парке Никола-Ленивец, чтобы сжечь ее на Масленицу. Строительство, в котором участвует 15 человек, само по себе является перфомансом, рассказал в четверг ТАСС художественный руководитель арт-парка Николай Полисский.

"Процесс строительства объекта - сам по себе художественный перформанс. В этом году участвуют и волонтеры, но главным образом это местные жители, артель Никола-Ленивецких промыслов, мои соавторы последние двадцать лет: всего человек 15. Каждый год мы выбираем знаковую тему, исторический, архитектурный бренд. "Бастилия" - феноменальное здание в разрезе истории: это сооружение, которое получило свою историческую функцию, будучи разрушенным", - сказал он.

Для строительства используются горючие материалы, непригодные для вторичного использования, в основном, торговые поддоны. Масленица в 2019 году наступит поздно: начнется 4 марта, а завершится 10 марта. Поэтому у строителей есть больше времени на возведение объекта, отмечает Полисский.

В последний день проводов зимы в Никола-Ленивце будут есть блины, кататься на коньках и лыжах и участвовать в масленичных играх. А завершится праздник сожжением "Бастилии".

Арт-парк Никола-Ленивец в 2000 году в Дзержинском районе Калужской области основал художник Николай Полисский. С тех пор там ежегодно проводится один из крупнейших ландшафтных фестивалей "Архстояние", собирающий огромное количество туристов, в том числе иностранных.