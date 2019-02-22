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В Магадане представили уникальный 165-летний первый Тунгусский словарь

В правительстве региона сообщили, что у истоков создания книги стояла церковь, поскольку священники работали над ней для язычников

ТАСС, 22 февраля. Торжественное открытие Международного года родных языков состоялось в пятницу в Магадане. На праздничном мероприятии был представлен первый и единственный экземпляр словаря тунгусского (эвенского) языка, которому в этом году 165 лет, его история неразрывно связана с жизнью региона, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Магаданской области.

ЮНЕСКО 2019 год объявлен Международным годом языков коренных народов. Его главная цель заключается в привлечении внимания к возможной утрате родных языков и необходимости их поддержки и активизации.

"Словарь создали 165 лет назад для общения с местным населением, он существует в единственном экземпляре. Уникальность словаря в том, что для язычников эту книгу создали священники, мы можем сказать, что у истоков его создания стояла Русская православная церковь", - проинформировали в правительстве. Старославянские слова в издании синодальной типографии 1859 года переведены на эвенский язык. Для Магаданской области словарь имеет большое историческое значение не только потому, что содержит крупный пласт - 1,5 тыс. слов - эвенской лексики, но и так как материал собирался именно жителями региона.

В мероприятии приняли участие 50 представителей коренных общин народов Севера Магаданской области, а также Якутии, представителей научных кругов по вопросам малых национальностей России из Москвы.

В региональном правительстве рассказали, что в рамках открытия Года родных языков 22 февраля в Магадане прошла конференция "Современное состояние и перспективы изучения языков коренных малочисленных народов Севера". На встрече прозвучали доклады на несколько важных тем, включая "Преподавание родных языков малых народов Севера в СВГУ", "Языковой сдвиг и современная культурная ситуация у аборигенов Северо-Востока России".

Как ранее сообщал ТАСС, на рассмотрение Госдумы планируется внести проект закона, который позволит вести учет представителей коренных малочисленных народов Севера и определять необходимую им государственную поддержку. Попадание в специальный реестр будет подтверждать, что человек на самом деле проживает там, где родился, и ведет традиционный образ жизни. Только гражданин, состоящий в реестре, будет обладать правами и льготами коренного малочисленного народа.

Поддержка коренных малочисленных народов Севера

Поддержке коренных народов Колымы в регионе уделяется повышенное внимание. Проводятся многочисленные национальные праздники, выставки, изучается в школах их язык. К примеру, эвенский преподается в трех школах по основной программе обучения, а также как факультативный. Проводится обмен опытом между преподавателями языков аборигенов Севера.

В минувшем году на поддержку коренных малочисленных народов Севера из регионального бюджета было направлено 43 млн рублей.

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