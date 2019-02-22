Экспедиция по Арктике на снегоходах добралась до мыса Челюскин

ТАСС, 22 февраля. Участники экспедиции на снегоходах "Северная тропа - 2019" сумели добраться до мыса Челюскин, самой северной материковой точки Евразии, несмотря на пургу. Об этом сообщил в пятницу ТАСС координатор проекта Игорь Смолин.

Маршрут экспедиции, стартовавшей 11 января из Мурманска, проходит через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км. Пурга застала их в устье реки Таймыра, где путешественники вынуждены были укрыться в охотничьей избушке. Была вероятность, что из-за непогоды им придется отказаться от движения в сторону мыса Челюскин и уйти запасным маршрутом.

"Вчера поймали момент и вышли. [По пути] попали в зону ветра, но дошли до мыса Челюскин, получается, сквозь пургу шли", - сказал Смолин.

По его словам, на метеостанции на мысе Челюскин путешественники проведут несколько дней в ожидании окончания пурги. Кроме того, им необходимо провести ремонт одного снегохода. Затем берегом океана они двинутся в сторону Сындасско, одного из самых северных населенных пунктов в мире.

Трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.