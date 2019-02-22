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Арктика сегодня

Экспедиция по Арктике на снегоходах добралась до мыса Челюскин

Путешественники стартовали 11 января из Мурманска, приблизительная протяженность их маршрута составляет 17 тыс. км

ТАСС, 22 февраля. Участники экспедиции на снегоходах "Северная тропа - 2019" сумели добраться до мыса Челюскин, самой северной материковой точки Евразии, несмотря на пургу. Об этом сообщил в пятницу ТАСС координатор проекта Игорь Смолин.

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Маршрут экспедиции, стартовавшей 11 января из Мурманска, проходит через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км. Пурга застала их в устье реки Таймыра, где путешественники вынуждены были укрыться в охотничьей избушке. Была вероятность, что из-за непогоды им придется отказаться от движения в сторону мыса Челюскин и уйти запасным маршрутом.

"Вчера поймали момент и вышли. [По пути] попали в зону ветра, но дошли до мыса Челюскин, получается, сквозь пургу шли", - сказал Смолин.

По его словам, на метеостанции на мысе Челюскин путешественники проведут несколько дней в ожидании окончания пурги. Кроме того, им необходимо провести ремонт одного снегохода. Затем берегом океана они двинутся в сторону Сындасско, одного из самых северных населенных пунктов в мире.

Трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.

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