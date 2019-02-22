{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МЧС предупредило о сильном дожде, снеге и ветре в Симферополе 22-23 февраля

Порывы ветра могут достигать 25 м/с

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 февраля. /ТАСС/. Очень сильный дождь, переходящий в снег, ветер до 25 м/с, метель и гололедица ожидаются в Симферополе днем 22 февраля, ночью и утром 23 февраля. Экстренное штормовое предупреждение распространила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

По данным синоптиков, в пятницу утром в Симферополе около 5 градусов тепла, дождь.

"Днем 22 февраля, ночью и утром 23 февраля в городе Симферополе ожидается очень сильный дождь, переходящий в снег. Гололедно-изморозевые отложения, метель, гололедица. Очень сильный северо-восточный ветер 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Теги
РоссияКрым
Приморье получит из Фонда ЖКХ на переселение из аварийного жилья 6,7 млрд рублей
По информации краевых властей, всего в регионе около 140 тыс. кв. м аварийного жилья
Читать полностью