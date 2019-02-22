Сильный ветер и умеренный мороз ожидаются в Центральной России в ближайшие двое суток

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют, что 23 и 24 февраля в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) сохранится вероятность сильного ветра, порывы которого могут достигать 17-20 м/с. На этом фоне ожидается умеренное похолодание. В Рязанской, Костромской, Ярославской и ряде других областей столбики термометров в ночные часы могут опуститься до отметки в минус 14-17 градусов, сообщили ТАСС в пятницу в местных гидрометцентрах.

По данным центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Костромской области, непогода сохранится на территории региона в период с 22 по 24 февраля. Возможны сильный ветер с порывами до 19 м/с и метель. "Температура воздуха в ночные часы будет опускаться до минус 17 градусов, днем - до минус 11 градусов", - отметили синоптики.

Аналогичный прогноз на ближайшие двое суток сделали гидрометцентры Белгородской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. На территории Ярославского региона возможны порывы ветра до 15 м/с, в субботу днем установится умеренный мороз - минус 7-9 градусов. В Орловской области ветер, скорость которого в прошедшие двое суток доходила до 20 м/с, в субботу ослабеет до 9 м/с, похолодает до минус 8-12 градусов, в воскресенье в регионе возможен снегопад, отметили в местном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Калужском и Курском регионах 23 и 24 февраля ожидаются так называемые температурные качели. "Похолодание начнется с вечера 22 февраля и достигнет пика к середине субботы - до минус 13 градусов, но уже к вечеру столбик термометра поднимется до минус 6 градусов, к воскресенью ожидается до плюс 2 градусов", - сообщили в гидрометцентре по Курской области.

В Воронежской и Липецкой областях после нескольких дней оттепели до плюс трех градусов ощутимо похолодает уже в ночь на 22 февраля - до минус 13 градусов. В предстоящие выходные, по данным региональных гидрометцентров, мороз будут держаться на уровне 11 градусов, возможен небольшой снег, ветер с порывами до 18 м/с. До минус 12-14 градусов прогнозируется 23 февраля во Владимирской и Рязанской областях, но в воскресенье температура воздуха повысится до минус 6-10 градусов, отметили в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным Гидрометцентра России, опубликованным на официальном сайте, неустойчивая погода связана с прохождением по территории ЦФО атмосферных фронтов циклона, центр которого находится над Новой Землей. "23 февраля в большинстве областей пройдет небольшой снег. 24 февраля под влиянием атмосферных фронтов атлантического циклона в округе ожидаются небольшие осадки", - отметили синоптики.