В Чите провели реконструкцию контрнаступления под Москвой с участием танка Т-34

ЧИТА, 23 февраля. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Боевой танк Т-34, участвовавший в Великой Отечественной войне, задействовали в реконструкции контрнаступления под Москвой, которую в субботу, в День защитника Отечества, организовали на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев в Чите. Об этом сообщил ТАСС руководитель клуба военно-исторической реконструкции "Забайкальский фронт" Андрей Черепанов.

"Мы постарались реконструировать небольшой эпизод Ржевско-Вяземской стратегической наступательной операции (продолжение советского контрнаступления под Москвой), а именно участие в ней 29-й армии. Это конец операции, начало апреля 1942 года, штурм станции "Ржев" <...> В реконструкции участвовал танк Т-34, предоставленный нам 29-й общевойсковой арией. К сожалению, это более поздняя модификация - 1944 года, но, тем не менее, танк боевой, участвовавший в войне", - сказал Черепанов.

Реконструкция проходила на специальном полигоне, где для этого оборудованы траншеи, окопы и ДЗОТ. В ней участвовали более 70 человек - реконструкторы и бойцы 29-й армии. Помимо легендарного танка, в реконструкции использовался боевой миномет ПМ-120 с настоящей военной историей. Он хранился на мемориале, но участники клуба его отреставрировали.

"Мы больше месяца готовились к реконструкции. Большая работа была проведена над сценарием реконструкции - пришлось "перелопатить" весь боевой журнал 29-й армии, чтобы найти бой, подходящий нам по локации", - добавил Черепанов.

После выступления реконструкторов десятки горожан смогли сфотографироваться с танком Т-34 и другим оружием времен Великой Отечественной войны. Жители Читы - как взрослые, так и дети - выстраивались в очереди, чтобы сфотографировать и с "бойцами Красной Армии", и с теми, кто представлял солдат и офицеров Вермахта.

Празднование Дня защитника Отечества началось в Чите накануне с традиционного возложения венков к мемориальным доскам маршалу Георгию Жукову и генералу армии Петру Белику. В сам праздник на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоялись митинг, возложение венков к Вечному Огню и прохождение торжественным маршем парадных расчетов.