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Реконструкторы восстановили под Новгородом события Демянской наступательной операции

В фестивале "Демянский плацдарм. Освобождение" приняли участие около 180 человек

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 февраля. /ТАСС/. Более 180 реконструкторов из регионов России и ближнего зарубежья в воскресенье приняли участие в фестивале "Демянский плацдарм. Освобождение" в Новгородской области. Участники восстановили эпизоды Демянской наступательной операции в честь 76-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков.

В годы войны с 9 сентября 1941 года Демянск и большая часть района находились в оккупации. Более 500 дней шли кровопролитные бои, но именно под Демянском войска Северо- Западного фронта нанесли врагу тяжелые потери. Район был освобожден в 1943 году.

"В реконструкции принимали участие около 180 человек. Очень много было москвичей - около 90 реконструкторов, также из Тверской области, Псковской, Ярославской и Ленинградской. Приехали также участники из Эстонии и Белоруссии", - сообщила ТАСС начальник управления культуры и молодежной политики администрации Демянского района Татьяна Васильева

Основой для реконструкции стали события февраля 1943 года, когда район был освобожден от оккупации. "В первом бою показывали атаку партизан, потому что в Демянске также существовали партизанские отряды, затем был эпизод красноармейской разведки. И далее третий и четвертый эпизоды - это атаки на немецкие ДОТы, на сам Демянск. В реконструкции были задействованы танк Т-60, немецкий бронетранспортер, было также много пиротехники", - сказала Васильева.

Реконструкция прошла на окраине Демянска, там же был устроен лагерь красноармейцев. "Был воссоздан быт 1941-1943 года - с нарами, печками. И нашлись даже такие реконструкторы, которые захотели прочувствовать все до конца, они остались ночевать в этих блиндажах", - сказала начальник управления. На площадке работала выставка вооружений, находок поисковой экспедиции "Долина". Артисты провели концерт фронтовой агитбригады.

Гостями праздника стали туристы, местные жители, представители правительства Новгородской области.

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