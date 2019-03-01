Сохранить историю. Жители Ростова-на-Дону спасают старинный облик города

Активисты движения "МойФасад" уберегли от обезличивания уже не одно здание в Ростове, но понимают, что этого недостаточно. Их главная цель — изменить систему, сам подход к ремонту старинных домов

Десять лет назад житель Ростова-на-Дону Роман Бочарников с коллегой основали общественное движение "МойФасад" — с тех пор его участники находят время, чтобы сохранить старинный облик города-миллионника, и активно включаются в процесс ремонта. Это непросто, так как здания, о которых заботится "МойФасад", не являются объектами культурного наследия, а значит, законом не защищены. Как несколько человек сохраняют аутентичность целого города, ТАСС рассказали сами общественники, а также местные власти. О чем говорят кирпичи Интерес к старинным зданиям у Романа Бочарникова незаметно появился благодаря другому хобби — коллекционированию кирпичей с клеймами. "Свой первый кирпич я нашел на острове Валаам в 2003 году, на нем было клеймо В.М. и год — 1898-й. Вместо сувенира привезу что-нибудь аутентичное, подумал тогда я. Кирпич — это некий "атом" здания, он несет в себе информацию, по клейму можно с точностью до десятка лет вычислить год постройки дома", — рассказывает он.

Описание Роман Бочарников © Личный архив Романа Бочарникова

В Ростове с его хоть и не такой уж давней, но бурной и увлекательнейшей историей таких домов Роман нашел множество. Один из них — доходный дом И.П. Палеева, построенный в 1894 году. Он находится на пересечении Ульяновской улицы и Газетного переулка. Совсем рядом Большая Садовая — главная улица Ростова, исторический центр города. Этот район в XVIII веке называли Солдатской слободой, здесь мы с Романом и встретились. На фасаде дома Палеева в 2017 году участники движения обнаружили проступившие столетние вывески питейного заведения, предлагающего "квасъ, сельтерскую, лимонадъ и чай". Также тут был и "погребъ ренсковой" — так до революции называли места, где шла торговля виноградными винами. Здание отремонтировали под контролем активистов движения, надпись сохранили. "Нам интересно любое историческое здание, — говорит Роман. — Находим их сами, просто с пристрастием рассматривая поверхности фасадов".

Описание Доходный дом И.П. Палеева © Личный архив Романа Бочарникова

Так случайно в 2009 году он заметил буквы, проступившие при ремонте на фасаде здания на пересечении улицы Шаумяна и Соборного переулка. Стену отчистили, обнаружили надпись "биллiардная". Сейчас это здание уже снесли, говорит Роман. "Какие-то объекты удается спасти, но это точечная работа, а мы хотим изменить саму систему, подход к ремонту старинных домов", — продолжает он. После многочисленных публикаций таких находок в блоге Бочарников собрал вокруг себя несколько единомышленников, которые в итоге объединились в "МойФасад". Сейчас в сообществе состоят около 30 человек, большая часть которых — архитекторы. Вместе менять систему В 2014 году общественники написали губернатору Ростовской области Василию Голубеву письмо, в котором сообщили о некачественном проведении капремонтов старинных зданий. "Губернатор отреагировал и поручил создать межведомственную комиссию по сохранению архитектурно-художественной среды города. Туда вошли реставраторы, строители, архитекторы, пригласили и меня. На заседаниях рассматривались дома, которые подлежат капремонту на следующий строительный сезон, — по каждому зданию эксперты давали свои рекомендации", — говорит Бочарников. Как рассказал ТАСС замглавы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Владимир Сакеллариус, уже сейчас есть примеры, когда подрядчики корректировали свою работу в процессе, учитывая рекомендации комиссии. "Один-два раза в месяц собирались комиссией, вели протокол, записывали поручения. Не скажу, что было просто, мнений много, все разные. Но нам удалось найти общий язык с общественностью — теми, кто нас раньше критиковал", — подчеркнул Сакеллариус.

Описание Участники общественного движения "Мой фасад" © Личный архив Романа Бочарникова

Эксперты не могут дать рекомендации по всем объектам — слишком большой объем. Сейчас в реестре объектов культурного наследия Ростова-на-Дону 338 позиций. На деле исторически ценных зданий в городе гораздо больше — вся старая часть города состоит из домов, которые не входят в этот перечень, а значит, подлежат не реставрации, а капитальному ремонту, который обезличивает фасады. "В прошлом году ремонтировали один старинный дом с богатой лепниной, который по ошибке не попал в реестр объектов культурного наследия, — рассказывает Бочарников. — В смете было прописано "заменить старинные двери на лист металла". Сакеллариус по этому поводу собрал отдельное заседание с нашим участием. Двери удалось спасти, хотя по закону, если смета составлена, сделать уже ничего нельзя". Хороший подрядчик работает в убыток Спускаясь к Дону по Газетному переулку, мы попадаем на самую старую улицу Солдатской слободы — Донскую. Здесь друг напротив друга стоят два здания, отремонтированные одним подрядчиком. Одно из них — часть домовладений барона Врангеля. К ремонту подошли бережно, так как это объект культурного наследия. "До революции это была контора Русского общества пароходства и торговли, — рассказывает Бочарников. — Видите, здесь блоки чем-то Рим напоминают? Только на этой улице встречаются такие дома с тесаными блоками известняка. Подрядчик все сохранил".

Описание Домовладения барона Врангеля © Личный архив Романа Бочарникова

Как отмечает Сакеллариус, объем финансирования часто не позволяет проводить дорогостоящую реставрацию, за которую, кстати, берется не каждая подрядная организация. Однако в ремонт старинных зданий иногда удается включать элементы реставрационных работ. Как это было, к примеру, со зданием напротив дома Врангеля. Оно не входит в реестр объектов культурного наследия, поэтому работы проводились по программе капремонта. "Но уровень этого ремонта, по сути, реставрационный. На фасаде были утраты лепного декора, обрамляющая дверь арка развалилась — подрядчик не стал ничего упрощать, финансово он ушел в минус, но все восстановил", — говорит Бочарников. На Ульяновской улице Бочарников показывает еще один положительный пример — старообрядческий Покровский собор, построенный в 1913 году на деньги купца Панина. Храм действующий, к нему примыкает и Дом Причта, построенный купцом для служителей церкви. Фасад дома ремонтировали в позапрошлом году. "Здесь мы стояли над каждым вдохом подрядчика, он к тому моменту уже много домов испортил. Да и в этом "качество" его работ проверяет само время — с балконной плиты уже пластами отваливается штукатурка", — уточняет Роман.

Описание Старообрядческий Покровский собор © Личный архив Романа Бочарникова

На здании установили знак: улица Канкринская, 37. Это современная реплика, точно копирующая дореволюционный номерной знак. Под табличкой также есть название, которое улица получила с 1938 года и носит до сих пор — Ульяновская. История о спасенных дверях Дом на улице Московской общественники заметили тоже случайно — во время очередного обхода ремонтируемых зданий. Как выяснилось из беседы с жильцами, их старинную деревянную резную дверь должны были заменить на металлический ширпотреб. Участники объединения помогли составить письмо с просьбой о смене вида работ: вместо установки новой двери — отремонтировать старую. "Был ответ, что смета уже составлена, поменять виды работ нельзя, можно их только исключить. Хотите двери — оставляйте, но за свой счет", — рассказывает Бочарников. Жильцов это не испугало, с помощью общественников дверь отчистили и отремонтировали, установив старинную латунную ручку. По соседству находится идентичный дом, который теперь отличает одна деталь — помешать установить там металлическую дверь "МойФасад" просто не успел. Если здание не входит в реестр объектов культурного наследия, то каким быть ремонту — решают жильцы. Проблема в том, что зачастую они об этом не знают, уточняет Роман. Шарм старины С 2014 года "Мой фасад" спас около 30% старинного облика города. По подсчетам Бочарникова, за это время около 70% зданий все-таки утратили свой первоначальный вид.

Описание Отремонтированный с применением элементов реставрации жилой дом, расположенный напротив домовладений барона Врангеля © Личный архив Романа Бочарникова