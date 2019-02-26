Экс-подрядчик реконструкции Матросского бульвара Севастополя оспорил штраф за нарушения

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Благотворительный фонд "35-я береговая батарея" оспорил в суде постановление управления государственного строительного надзора и экспертизы Севастополя, по которому организация оштрафована на 250 тыс. рублей за нарушения при реконструкции Матросского бульвара, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Как сообщалось, правительство Севастополя указывало на нарушения, допущенные при реконструкции: подрядчик предоставил не все документы, не согласовал проект и демонтировал находившиеся на территории здания, а также не соблюдал требования по работе около памятников. Договор с подрядчиком был разорван с 24 ноября, однако тот в положенный срок не освободил строительную площадку.

"В Ленинский районный суд поступила жалоба благотворительного фонда историко-культурного развития города "35-я береговая батарея" на постановление Севгосстройнадзора, которым данная организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей за проведение реконструкции Матросского бульвара без разрешения на строительство, в случае, когда получение такого разрешения обязательно в силу закона (часть1 статьи 9.5 КоАП РФ)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что президент фонда просит суд отменить решение Севгосстройнадзора, а производство по делу прекратить "за отсутствием события административного правонарушения". Жалоба будет рассмотрена на открытом судебном заседании 18 марта.