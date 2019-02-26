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В Казани хотят построить смотровую башню с площадкой в виде большой тюбетейки

В качестве площадки для строительства рассматривается район стадиона "Казань-Арена"

КАЗАНЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Агентство инвестиционного развития (АИР) Татарстана рассматривает проект строительства в Казани смотровой башни, компания-инвестор, название которой не раскрывается, может вложить в проект до 350 млн рублей. Об этом во вторник журналистам сообщила руководитель АИР республики Талия Минуллина.

"Рассматриваем проект строительства - видовой объект, башня "Тубетей tower", это такая смотровая башня", - сказала на брифинге Минуллина, не уточнив название компании-инвестора. Она отметила, что в городе нет подобных объектов.

"Это смотровая башня, которая завершается в виде большой тюбетейки. Там, наверху, [будут] расположены рестораны, туристические магазинчики с сувенирной продукцией и сама смотровая площадка", - сказала она. Минуллина уточнила, что проект может быть реализован в рамках государственно-частного партнерства, средства инвестора, ориентировочно, составляют 300-350 млн рублей.

В качестве площадки для строительства рассматривается район стадиона "Казань-Арена", расположенного у реки Казанки.

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