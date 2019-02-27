Проект очистки Амдермы в Ненецком АО разработают повторно

ТАСС, 27 февраля. Проект ликвидации прошлого экологического ущерба поселка Амдерма в Ненецком автономном округе будет разработан повторно. Об этом в среду сообщает пресс-служба администрации региона.

В 2018 году территория Амдермы и акватории соседних водоемов приказом Минприроды РФ включены в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Предстоит утилизировать около 110 тыс. т отходов.

"Проект ликвидации экологического ущерба в Амдерме разработают повторно. Как пояснили в департаменте природных ресурсов, экологии и АПК НАО, контракт с предыдущим подрядчиком - Государственным океанографическим институтом им. Н. Н. Зубова - расторгнут из-за некачественно выполненной работы. Контракт был заключен с этим подрядчиком в 2018 году по итогам торгов", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС глава Амдермы Александр Куликов, для оценки масштаба уборки обследование необходимо: в Амдерме осталось большое количество мусора как после деятельности военных, так и гражданских структур. "У нас и бочки, и металл, и металлобетон, очень много многоквартирных домов, которые на сегодняшний день стоят, как после бомбежки. В основном это то, что осталось от военных, но, кроме военных, здесь были строительно-монтажные управления, была полярная станция, "мерзлотка" - организация, которая занималась изучением многолетней мерзлоты - и другие подразделения министерств и ведомств, не только военных, но и гражданских, но в основном военное", - пояснил собеседник агентства.

Начальная (максимальная) цена контракта на выполнение разработки проектов ликвидации накопленного экологического вреда в Амдерме составляет 6,5 млн рублей. Средства предусмотрены в бюджете НАО. Итоги конкурса будут подведены 27 марта, а работу подрядчик должен будет завершить не позднее 7 октября.

Амдерма - поселок на востоке НАО с населением около 600 человек, находится в 420 км от Нарьян-Мара. Он основан в связи с началом строительства рудника по добыче флюорита. С 1956 года в Амдерме базировался авиационный полк, который был выведен в 1993-1994 годы, после чего население поселка значительно сократилось. В перспективе Амдерма рассматривается как база для освоения нефтегазоносных месторождений северной части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции.