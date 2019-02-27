Авиарейсы в Нарьян-Маре задерживаются из-за метели и штормового ветра

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Рейсы в аэропорту Нарьян-Мара задерживаются или перенесены из-за штормового ветра и метели, сообщили в среду ТАСС в справочной аэропорта.

"В среду утром самолет из Санкт-Петербурга в Нарьян-Мар ушел на запасной аэродром в Архангельск, вылет рейса Екатеринбург - Нарьян-Мар [был] задержан до 11:00 мск, рейс Москва - Нарьян-Мар задержан до 12:00 мск, все вылеты по местным линиям перенесены на завтра", - сказали в аэропорту.

Как сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов Севгидромета Людмила Цыплакова, штормовая погода в Ненецком автономном округе (НАО) сохранится в течение дня и большую часть ночи. "В НАО сейчас штормовая погода, сильный ветер и снег. Сегодня в течение дня и ночью метель и снегопад продолжатся, завтра ветер начнет стихать, до 15 м/с. 1 марта предварительно сильного ветра не ожидается", - сказала она.