Школьники соберут наноспутник и планетоход на финале конкурсов Кружкового движения в Сочи

ТАСС, 27 февраля. /ТАСС/. Школьники из 24 регионов России создадут собственные наноспутники, планетоходы и анализаторы космической погоды, а также будут спасать бельков на финале всероссийских конкурсов программы "Дежурный по планете" Кружкового движения НТИ. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

Программа "Дежурный по планете" включает пять конкурсов, которые охватывают все стадии космических исследований. Всего в "космической" смене примут участие 93 школьника, финал пройдет с 1 по 10 марта в образовательном центре "Сириус" в Сочи.

"Финалисты конкурса "Космические данные" должны собрать и настроить работу приемной станции для получения данных с реальных спутников "СириусСат-1" и "СириусСат-2", также созданных школьниками. Участники конкурса "Бельки 2019" с помощью космических снимков будут искать залежки гренландских тюленей на льдах Белого моря, чтобы построить маршруты следования судов в обход мест обитания", - рассказали в пресс-службе.

В рамках конкурса "Спутник моей школы" старшеклассники соберут образцы собственных наноспутников. Параллельно финалисты Cubesat разработают бортовые системы для малых космических аппаратов (КА), а участники конкурса "Оборудование КА" займутся созданием планетохода, устройств для анализа космической погоды и сверления неземного грунта.

В отборочных этапах конкурсов программы "Дежурный по планете" приняли участие около 2,3 тысячи школьников из разных регионов России. Самым популярным стал конкурс "Бельки 2019" - 1,3 тысячи учащихся изучали морских млекопитающих, учились работать с геопорталами и архивными космическими снимками. В финале в "Сириусе" будет организован штаб по спасению бельков, школьники будут изучать реальные космические снимки, а полученную информацию передадут в администрацию портов Западной Арктики.

Конкурсы программы "Дежурный по планете" прошли в несколько заочных этапов, в рамках которых участники выполняли теоретические задания, слушали лекции и вебинары, разрабатывали проекты, с которыми приедут на "космическую" смену.