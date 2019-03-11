Запустить в "космос". Как невесомость помогает людям, страдающим болезнью Паркинсона

Александр Мейгал — один из известных ученых-нейрофизиологов Карелии. Он впервые в мире с помощью метода, имитирующего невесомость, доказал, что это положительно влияет на больных паркинсонизмом

Главный научный сотрудник Института высоких биомедицинских исследований Петрозаводского госуниверситета Александр Мейгал увлекся нейрофизиологией, окончив в 1987 году медицинский факультет этого вуза. В 34 года защитил докторскую диссертацию, а через два года стал профессором. Возглавляет Международное общество по патофизиологии ISP, написал более 200 научных работ. C 2014 года Александр Мейгал — еще и глава международной группы ученых, которая проводит в Карелии исследование мирового уровня по влиянию невесомости на больных паркинсонизмом. Рождение проекта В ходе научной деятельности Александр Мейгал участвовал в нескольких научных работах, которые удачно дополняли друг друга. Сначала были успехи в вычислении энтропии (мера отклонения мышечной активности пациента от нормы — прим. ТАСС) и размерности электромиограммы (запись активности мышц, проявляющейся в виде выработки электрического тока — прим. ТАСС) в союзе с коллегами-физиками из Университета Восточной Финляндии, г. Куопио. Это позволило начать изучение ранней диагностики болезни Паркинсона. Затем профессор принял участие в эксперименте "Марс-500" по имитации пилотируемого полета на Марс, где знания по электромиографии были востребованы для оценки разных методов профилактики действия невесомости на организм человека в наземном эксперименте. А потом были многочисленные конференции по двигательной системе и физиологии человека в невесомости, организованные московским Институтом медико-биологических проблем.

Описание Александр Мейгал © Игорь Подгорный/ТАСС

"В результате сложилась уникальная ситуация, когда я одновременно знал, что у больных паркинсонизмом повышен мышечный тонус, умел это оцифровать, и знал, что в космосе мышечный тонус резко снижается, и это я тоже мог исследовать. Оставалось лишь совместить эти два слагаемых и получить новую идею — снижать мышечный тонус у больных паркинсонизмом при помощи невесомости. В разговоре с Ириной Саенко, коллегой из Института медико-биологических проблем РАН, эта идея буквально появилась из воздуха, и мы решили, что постараемся ее вместе осуществить. Институт в лице ООО "Центр авиакосмической медицины и технологий" позволил нам приобрести медицинскую систему имитации невесомости, и мы начали проект", — рассказывает Александр Мейгал. Плоды В 2014 году профессор с коллегами начали работы над идеей использовать метод "сухой иммерсии" — имитации невесомости — для пациентов с болезнью Паркинсона. Этот метод, созданный в 1970-е годы в ГНЦ РФ "Институт медико-биологических проблем" РАН (Москва), уже применяется, например, для реабилитации при сосудистых заболеваниях центральной нервной системы, ДЦП и лечении отеков.

Описание В руках профессора участвовавший в проекте "Марс - 500" электромиограф - прибор для исследования биоэлектрической активности мышц. На его чехле космонавты оставили автографы © Игорь Подгорный/ТАСС

В Лаборатории новых методов физиологических исследований ПетрГУ специалисты Центра авиакосмической медицины и технологий установили ванну — конструкцию 2,7 м в длину и 1,3 м в ширину. Для проведения экспериментов ее наполняют водой, которая фильтруется, аэрируется и нагревается при помощи термостата. Главный элемент — тонкая водонепроницаемая пленка площадью 30 кв. м. "Человек погружается в ванну с теплой водой, но не соприкасается с ней благодаря пленке, в которую завернут. На него действуют три фактора: равномерная компрессия со всех сторон, безопорность и малоподвижность. Рефлекторно создается эффект невесомости, человек "подвешен", у него исчезает чувство опоры и ощущение гравитации, хотя она, конечно же, присутствует. Здесь очень много физики, но есть физиология: если мышечному тонусу противостоять гравитации не нужно, то он исчезает", — пояснил ученый. В проекте участвуют физиологи, неврологи, физики, инженеры из Петрозаводского госуниверситета, университета Восточной Финляндии, Института медико-биологических проблем РАН и московского Научного центра неврологии. Отбор "космонавтов" Изначально планировалось охватить исследованиями около 40 человек от 45 до 68 лет, в основном из Республики Карелия. Однако география исследования быстро расширилась до Новосибирска, Московской области, Республики Алтай, белорусских Минска и Несвижа и казахстанской Караганды. Потенциальных участников обследовали специалисты кафедры неврологии — уточняли диагноз, стадию заболевания, определяли депрессию, когнитивные функции, основные симптомы и друге необходимые показатели, делали необходимые анализы. Отбор был очень строгий — при помощи критериев включения и невключения.

Описание Погружение пациента по методу "сухая иммерсия" © Игорь Подгорный/ТАСС

Звучит как парадокс — чтобы попасть на исследование по реабилитации, надо быть достаточно здоровым. Исключение, конечно, составила сама болезнь Паркинсона. После положительного заключения неврологов на допуск к участию в проекте больных погружали в ванну и делали пробную 15-минутную иммерсию с полным физиологическим обследованием. "Этого времени хватало, чтобы определить, с кем мы будем работать дальше. Исключались люди с экстрасистолией, неустойчивым артериальным давлением. В итоге полный курс из семи "космических" полетов по 45 минут прошли только 25 человек, и мы от них не ждали неожиданностей, но всегда были рядом с испытуемым и контролировали его гемодинамику и самочувствие", — рассказывает Александр Мейгал. До, после и во время погружений в ванну с помощью различных приборов и датчиков оценивался тремор, характеристики вертикального стояния, электромиограмма, походка, психометрические характеристики, скорость реакции, клиническое состояние. "Мы брали по три человека на полгода. Это очень медленное и трудоемкое исследование. Одно обследование иногда длилось до трех часов, и в нем собиралось до 50 разных физиологических параметров", — отметил профессор. Полученные данные частично обрабатывались коллегами с кафедры прикладной физики Университета Восточной Финляндии (г. Куопио), с которыми с 2006 года у карельских ученых сложились партнерские отношения в области технологий анализа сигнала. Участие в проекте одного из аспирантов из Финляндии позволило обрабатывать часть данных на суперкомпьютере в Эспоо (Финляндия). "Каждый реагировал по-своему, но всем становилось легче" По словам профессора, в ходе исследования удалось установить, что даже однократное помещение в состояние невесомости очень сильно воздействует на больного. "Мышечная ригидность уменьшается на 30−40%. У многих испытуемых снижается и тремор — это заметно клинически, а электромиограмма становится менее ритмичной на 15−20%. Это сильный эффект, но через несколько часов он пропадает. Если говорить о целом курсе, то лечебный эффект накапливается медленно — первые элементы улучшения наблюдаем лишь к четвертому, иногда только к пятому-шестому сеансу. На следующий день после седьмого сеанса уже получается, что ригидность уменьшена на 15−20% по сравнению с состоянием "до курса". Но самое удивительное в том, что этот эффект длится в течение двух недель после курса, без иммерсии, у некоторых испытуемых он становится еще более сильным, однако в течение двух месяцев практически все параметры возвращаются в исходное состояние", — рассказывает ученый.

Описание Компьютерная стабилометрия — метод исследования функции равновесия организма, используемый при отборе кандидатов для исследования по реабилитации © Игорь Подгорный/ТАСС