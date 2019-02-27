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Связывающая Воркуту с поселками и шахтами дорога перекрыта из-за сильной метели

При улучшении погодных условий планируется формирование колонн общественного транспорта

СЫКТЫВКАР, 27 февраля. Воркутинская кольцевая автодорога - единственный путь, который связывает город со всеми поселками и угольными шахтами, - перекрыта из-за сильной метели и штормового ветра порывами до 28 м/с. Для тех, кто не сможет попасть после работы домой, развернуты семь пунктов временного пребывания, сообщает пресс-служба администрации Воркуты.

Ранее Главное управление МЧС РФ по региону объявило в Воркутинском районе штормовое предупреждение на 27 февраля в период с 12:00 до 22:00 из-за сильной метели и штормового ветра. Утром в среду в городе были отменены занятия для школьников всех классов и студентов первых-вторых курсов профессиональных учебных заведений.

"В связи с ухудшением метеорической обстановки на территории Воркуты и во избежание возникновения чрезвычайных ситуаций принято решение о перекрытии с 15:00 мск кольцевой автомобильной дороги для всех видов транспорта на ее участках: поселок Воргашор - город (по Западному кольцу), Воргашор - Северный, Заполярный - город, а также город - Советский", - указано в сообщении.

По данным пресс-службы мэрии, позже, при улучшении погодных условий будут формироваться колонны общественного транспорта. В Воркуте и поселках развернуты семь пунктов временного размещения людей.

Как рассказали ТАСС в коми центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, причиной непогоды стал активный циклон, который сейчас смещается на северо-восток. Из-за перепадов атмосферного давления ветер будет только усиливаться. "Циклон очень активный, затронет весь Воркутинский район. До 22 часов ожидаем усиление ветра до 28 метров в секунду, сильную метель, ухудшение видимости", - сообщила ТАСС начальник отдела региональной метеослужбы Ольга Козак.

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