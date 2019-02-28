Врио мэра Смоленска Дмитрий Платонов написал заявление об отставке

Вопрос о назначении нового врио мэра будет вынесен на рассмотрение депутатов городского совета в ближайшее время, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Смоленска.

ТАСС, 28 февраля. Временно исполняющий обязанности мэра Смоленска Дмитрий Платонов, назначенный на период до избрания нового главы города после отставки Владимира Соваренко, написал заявление о сложении полномочий.

Полномочия прежнего мэра Владимира Соваренко были досрочно прекращены 22 декабря 2018 года, до избрания нового главы его обязанности по решение совета депутатов были возложены на первого замглавы города Дмитрия Платонова.

"Платонов написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его полномочия и как первого заместителя, и как врио главы прекращаются с 1 марта 2019 года, причину увольнения он не указал", - сказал собеседник агентства.

По его словам, официальное письмо в городской совет с просьбой рассмотреть вопрос о назначении нового врио мэра будет направлено в ближайшее время.

"Соответствующие документы готовятся. Возможно, вопрос рассмотрят уже завтра на очередной сессии горсовета. По уставу исполнять обязанности главы может один из его заместителей", - отметили в пресс-службе.

Вопрос о досрочной отставке Соваренко внес на рассмотрение губернатор Смоленской области Алексей Островский, который называл его работу "отвратительной по многим направлениям", а отношение к жителям города "наплевательским". Ранее суды различных инстанций приняли более 30 решений в отношении экс-мэра Соваренко из-за неисполнения им своих полномочий. 11 января Соваренко обжаловал свою досрочную отставку в Ленинском районном суде города, который признал увольнение законным.

С 23 января 2019 года конкурсная комиссия начала прием документов от претендентов на должность главы города. Из 11 кандидатов четверо успешно прошли первый и второй этапы конкурсного отбора, в их числе - Андрей Борисов, который занимал должность вице-губернатора Смоленской области и ушел в отставку для участия в конкурсе, замглавы Смоленского района Андрей Ярославцев, программист Андрей Михаленков и безработный Александр Корончик. Их кандидатуры будут представлены на сессии Смоленского городского совета, депутаты будут заслушивать кандидатов и принимать решение путем голосования. Дата проведения заседания еще не определена.