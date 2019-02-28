В Воркуте устраняют последствия приведшей к авариям и заторам на дорогах метели

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Последствия метели устраняют в заполярном моногороде Воркуте в Республике Коми, где в четверг в снежные заторы попали 54 автомашины и пешеходы, столкнулись тепловоз и автогрейдер. Все жилищно-коммунальные службы работают в усиленном режиме, сказано в распространенном в четверг сообщении пресс-службы администрации Воркуты.

По уточненным данным муниципалитета, непогода накрыла город в среду днем, с 15:00 мск во избежание ЧП была перекрыта кольцевая воркутинская автодорога, связывающая город с поселками и угольными шахтами. Семью пунктами временного размещения воспользовались 74 человека, кто не смог после работы добраться домой, 15 из них остались на ночь и были перевезены в профилакторий "Заполярье", где имеются места для сна. Остальные автобусами компании "Воркутауголь" добрались до мест назначения.

"Во время пурги на кольцевой дороге работали десять единиц техники сторонних организаций, с их помощью к 22:30 был ликвидирован затор из 54 единиц транспорта, куда попал и маршрутный автобус № 45. Автомобильная пробка образовалась возле железнодорожного переезда в районе шахты "Комсомольская", где столкнулись тепловоз и автогрейдер компании "Воркутауголь". Пострадавший водитель автогрейдера, получивший черепно-мозговую травму, рваные раны ног и головы, был доставлен в Воркутинскую больницу скорой медицинской помощи силами МЧС", - сказано в сообщении пресс-службы муниципалитета.

По данным мэрии, еще шесть человек застряли в снежном заторе, пытаясь выехать от компрессорной станции "Воркутинская", что в 20 км от кольцевой автодороги. В 23:20 спасатели МЧС доставили людей до места назначения. Зарегистрированы отдельные обращения граждан о заносах на дороге и невозможности проезда в районе кольцевой автодороги в двух направлениях, сигналы оперативно отрабатывали сотрудники МЧС. Со всеми жителями города, оказавшимися на месте происшествия, или через их родственников держали связь из мэрии, единой дежурной диспетчерской службы и МЧС.

Более половины месячной нормы осадков

Движение по воркутинскому "кольцу" было восстановлено в 23:30. Ночью улицы расчищали в усиленном режиме около 20 единиц техники. В четверг на "кольцо" и в поселки было направлено 12 единиц техники. К расчистке дворов и подъездов подключились управляющие компании.

"Все жилищно-коммунальные службы Воркуты работают в усиленном режиме: обеспечивается беспрепятственный проезд общественного транспорта, подъезд к учебным и социальным учреждениям. Система освещения на территории муниципалитета, которая во время пурги была переведена на одну фазу, работает в штатном режиме. Сбоев в работе ресурсоснабжающих организаций не зафиксировано, жалоб на нарушение теплового режима от жителей городского округа не поступало. Ситуация в Воркуте находится на круглосуточном контроле администрации", - сообщила пресс-служба муниципалитета.

За 12 часов метели в Воркуте выпало более половины месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в Коми центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, "Выпало 19 мм снега, это очень много за столько короткий промежуток времени - 55% от месячной нормы осадков", - сообщила ТАСС начальник отдела Коми ЦГМС Ольга Козак.