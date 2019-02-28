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Белгородские власти направят 929 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения

Работы планируется завершить в 2019 году

ТАСС, 28 февраля. Власти Белгородской области направят в 2019 году более 929 млн рублей из бюджета региона на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов системы водоснабжения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

"Предоставить в 2019 году из бюджета Белгородской области бюджетные инвестиции акционерному обществу "Белгородский водоканал" в размере 929,6 млн рублей в целях создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения", - говорится в постановлении за подписью губернатора области Евгения Савченко.

Согласно постановлению, ввести новые объекты водоснабжения и завершить необходимую реконструкцию старых планируется в 2019 году. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей, 185,9 млн из которых - собственные и заемные средства "Белгородского водоканала". Наибольший объем средств - свыше 130 млн рублей направят на комплексную реконструкцию городских очистных сооружений Белгорода.

Как сообщалось, правительство Белгородской области планирует в 2019 году заключить с предприятием "Белгородский водоканал" единое концессионное соглашение на 15 лет с инвестициями порядка 17,5 млрд рублей на весь комплекс объектов водоснабжения и водоотведения в регионе, которые находятся в государственной собственности.

Решение об увеличении трат на модернизацию системы водоснабжения региона в 2019 году втрое было озвучено губернатором Белгородской области во время итогового отчета о деятельности правительства в апреле прошлого года. До 2020 года по программе обеспечения населения Белгородской области чистой питьевой водой планируется завершить реконструкцию сетей водоснабжения, износ которых ежегодно достигает до 350 км.

Теги
Савченко, Евгений СтепановичРоссияБелгородская область
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