Белгородские власти направят 929 млн рублей на модернизацию системы водоснабжения

ТАСС, 28 февраля. Власти Белгородской области направят в 2019 году более 929 млн рублей из бюджета региона на строительство новых и реконструкцию имеющихся объектов системы водоснабжения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте областного правительства.

"Предоставить в 2019 году из бюджета Белгородской области бюджетные инвестиции акционерному обществу "Белгородский водоканал" в размере 929,6 млн рублей в целях создания новых и модернизации имеющихся производственных мощностей систем водоснабжения и водоотведения", - говорится в постановлении за подписью губернатора области Евгения Савченко.

Согласно постановлению, ввести новые объекты водоснабжения и завершить необходимую реконструкцию старых планируется в 2019 году. Общий объем инвестиций составит 1,1 млрд рублей, 185,9 млн из которых - собственные и заемные средства "Белгородского водоканала". Наибольший объем средств - свыше 130 млн рублей направят на комплексную реконструкцию городских очистных сооружений Белгорода.

Как сообщалось, правительство Белгородской области планирует в 2019 году заключить с предприятием "Белгородский водоканал" единое концессионное соглашение на 15 лет с инвестициями порядка 17,5 млрд рублей на весь комплекс объектов водоснабжения и водоотведения в регионе, которые находятся в государственной собственности.

Решение об увеличении трат на модернизацию системы водоснабжения региона в 2019 году втрое было озвучено губернатором Белгородской области во время итогового отчета о деятельности правительства в апреле прошлого года. До 2020 года по программе обеспечения населения Белгородской области чистой питьевой водой планируется завершить реконструкцию сетей водоснабжения, износ которых ежегодно достигает до 350 км.