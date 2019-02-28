Студенты Архангельска создали уроки физики с историческим уклоном о Соловках

АРХАНГЕЛЬСК, 28 февраля. /ТАСС/. Студенты Северного Арктического федерального университета (САФУ), участники Летней школы на Соловках разработали серию школьных уроков физики на материалах истории развития инженерных сооружениях Соловецкого монастыря. Об этом ТАСС рассказал директор Интеллектуального центра САФУ Александр Гильдебрант.

"Наша группа разработала серию занятий по инженерной истории Соловецкого монастыря. История монастыря предстает интереснее, если ты ее излагаешь с пониманием инженерных особенностей, поскольку монастырь на протяжении всей истории был очень нетривиальным явлением с точки зрения разнообразных технических решений", - сказал ТАСС Гильдебрант.

Инженерная история

В ходе работы на Соловках в августе 2018 года участники проекта на месте изучили гидротехнические сооружения архипелага, затем студенты работали в архивах. "Мы нашли много информации, которая считалась утраченной: теперь мы знаем, как открывались ворота дока: они были шире, чем створ ворот, закрывались на угол - чтобы вода не продавила. Мы поняли сначала на кончике пера, потом нашли архивный материал, что был в воротах лючок для слива воды, потому что иначе их не открыть - там сумасшедшее давление", - отметил собеседник агентства.

По словам куратора проекта, его авторы ставили перед собой цель показать инженерную историю Соловков в комплексе - "как цельного инженерного комплекса, который развивался в течение пятисот лет". Пока занятия разработаны для школьников 7-8 классов, ведутся работы над методикой для 9-10 классов.

Другие проекты для Соловков

Еще одна группа студентов САФУ подготовила стенды с описанием гидротехнических сооружений монастыря. "Ребята сделали два плаката о гидроэлектростанции и о сухом доке на Соловках, потому что те, кто был на Соловках, знают, что информацию о нем прочитать негде", - рассказала ТАСС руководитель проекта "Летняя студенческая школа на Соловках Светлана Тюкина.

Группы филологов и будущих специалистов в IT-технологиях совместно издали книгу "Антология соловецкой поэзии". "Это первая антология соловецкого текста в русской литературе, начиная от Ломоносова. Представлены Бунин, Есенин, лагерная поэзия, современные авторы Макаревич, Галич", - отметила Тюкина.

Студенты-социологи подготовили отчет о социологическом портрете приезжающих на Соловки временных рабочих. "Этот отчет ушел в экспертный совет фонда развития Соловков, он используется для разработки юридических документов", - пояснила собеседница агентства. Учащиеся из Высшей школы экономики разработали экскурсию на Реболду (сезонный поселок сборщиков водорослей - прим. ТАСС).

Следующая Летняя школа на Соловках планируется с 23 по 30 августа 2019 года.

Гидротехнические сооружения Соловков

Часть озер на Большом Соловецком острове соединены системой каналов. В 1801 году на Соловках был построен сухой водоналивной док, который стал одним из первых сухих доков России. В доке ремонтировались как монастырские суда, так и суда, зашедшие в Соловки с коммерческими целями. У Соловецкого монастыря была собственная гидроэлектростанция, она была установлена на канале между Святым озером и сухим доком в 1911 году.