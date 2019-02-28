В Петербурге запустят четвертый маршрут частного трамвая "Чижик"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга и Транспортная концессионная компания (ТКК) - планируют запустить заключительный, четвертый маршрут сети для частного трамвая "Чижик" по Ириновскому и Рябовскому шоссе до станции Ржевка в Красногвардейском районе к 1 сентября, параллельно с третьим маршрутом по проспекту Наставников до Ириновского проспекта. Об этом сообщил журналистам гендиректор ТКК Сергей Окутин.

Весной 2016 года власти Петербурга подписали соглашение с ТКК о реализации проекта частного трамвая "Чижик" в Красногвардейском районе. В марте 2018 года были запущены маршруты № 8 (Хасанская улица - Ладожский вокзал) и № 64 (станция метро "Ладожская" - Ириновский проспект), к концу года была завершена реконструкция проспекта Наставников на участке от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта. По двум действующим маршрутам трамваи перевозят свыше 1 млн пассажиров в месяц.

"Мы внесли корректировки в маршрутный план, чтобы обеспечить тактовое движение на перспективном четвертом маршруте, который планируем открыть параллельно с третьим к первому сентября текущего года, мы уже приступили к согласованию расписания четвертого маршрута с городским комитетом по транспорту, также нам предстоит достроить рельсовые пути на улице Потапова и остановки (всего четыре). Рассчитываем успеть в указанный срок", - сказал он.