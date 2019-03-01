Проект своей ремесленной "улицы Никольской" создали в тамбовском моногороде Котовске

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 1 марта. /ТАСС/. Проект ремесленной улицы, который планируется реализовать по программе Фонда развития моногородов "Улица Никольская", разработали в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила ТАСС гендиректор фонда Ирина Макиева.

Ранее сообщалось, что фонд разработал проект "Улица Никольская" по созданию прогулочных торговых улиц в российских моногородах по аналогии с Никольской улицей в Москве. Местный малый бизнес, занимающийся традиционными ремеслами, сможет разместить там свои торговые лавки на льготных условиях.

"Проект своей "улицы Никольской" разработали в Котовске, по замыслам, она будет размещаться в городском парке с кафе, магазинами, ремесленными лавками. <…> У Котовска есть свой туристический символ - неваляшка, в ремесленных мастерских этих неваляшек можно будет сделать или купить как сувенир", - рассказала Макиева.

От Фонда моногородов предприниматели-ремесленники смогут получить займы на создание или развитие своего бизнеса под 0% годовых, к реализации проекта подключится и Минпромторг РФ. Соответствующее соглашение между министерством и фондом было подписано в пятницу в рамках женского форума "Роль женщины в развитии промышленных регионов" в Новокузнецке. Подписи под документом поставили замглавы Минпромторга Гульназ Кадырова и Макиева.