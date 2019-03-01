КМНС просят разрешить ловить рыбу на Дальнем Востоке с помощью традиционных орудий

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Представители коренных малочисленных народов Севера просят внести изменения в правила вылова рыбы в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), так как действующий регламент имеет ограничения по использованию традиционных орудий ловли. Об этом в пятницу ТАСС сообщила президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края, член общественного совета при Росрыболовстве Любовь Одзял.

"Представители коренных малочисленных народов просят сделать более современными положения правил рыболовства в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне (последняя редакция действует с 1 января 2019 года): убрать ряд ныне существующих необоснованных ограничений на орудия лова, четко определить механику доступа и отчетности, а главное - сделать доступной для жителей отдаленных поселков и стойбищ систему получения доступа к местам и объемам традиционного лова", - сказала собеседница агентства.

Эксперт по устойчивому развитию Арктических территорий Ассоциации КМНС РФ Елена Балдеску пояснила ТАСС, что в первую очередь люди высказывают недовольство видами запретных орудий и способов добычи. "Так, например, правилами запрещается добывать рыбу всеми орудиями, кроме закидного невода. При этом ничего не сказано о ставном неводе - каравке, которая применяется для вылова корюшки малоротой и корюшки азиатской (Ульчский район Хабаровского края). Сезон для вылова указанных видов биоресурсов приходится на февраль-май, когда река еще покрыта льдом и использование закидного невода в данных условиях невозможно", - пояснила она.

По словам эксперта, также необходимо внести изменения в размер разрешенных сетей для вылова и в правила их расстановки, так как на некоторых участках люди не смогут добывать биоресурсы без нарушения закона.

По данным Минвостокразвития, Дальний Восток на 82% формирует ресурсную базу российского рыбопроизводства. В ДФО производится более 60% всех российских рыбных продуктов и консервов. На территории округа работает более 65 рыбоводных хозяйств.