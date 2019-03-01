Ограничение движения по зимнику из НАО в другие регионы полностью снято

ТАСС, 1 марта. /ТАСС/. Движение для всех видов транспорта по зимнику (сезонной дороге) Нарьян-Мар - Усинск, соединяющему Ненецкий автономный округ (НАО) с другими регионами, восстановлено в полном объеме. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в диспетчерской предприятия "Нарьян-Мардорремстрой", которое содержит дорогу.

Движение по трассе было приостановлено для всех видов транспорта 27 февраля из-за метели и плохой видимости, 28 февраля оно было открыто для большегрузного транспорта.

"Сегодня зимник открылся для всех видов транспорта, и для легкового в том числе", - сказали в диспетчерской.

По данным Севгидромета, в ближайшие сутки в НАО ожидаются местами снег, туман, ветер западный до 8 м/с.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с большой землей. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 29 декабря.