Поисковики обнаружили арсенал боеприпасов времен ВОВ в Кабардино-Балкарии

НАЛЬЧИК, 4 марта. /ТАСС/. Более десятка мин, 250 патронов к пулемету, бутылки с зажигательной смесью и банки с тушенкой времен Великой Отечественной войны обнаружили поисковики в Терском районе Кабардино-Балкарии (КБР). Об этом ТАСС сообщил в понедельник исполнительный директор Нальчикского поискового отряда имени 115-й Кавалерийской дивизии Олег Заруцкий.

"Сначала обнаружили гранату РГД-33, которую обезвредили на месте, чтобы не транспортировать, противогаз, крышку от немецкого котелка, шесть килограммовых банок с сохранившейся тушенкой, но пробовать не стали, побоялись. Собрались было уходить, но металлоискатель дал сигнал и на глубине полутора метров нашли ящики с минометными снарядами в заводской краске, открыли - там мины [14 штук], взрыватели 1939 года выпуска, все в смазке. Далее нашли ящик с пулеметной лентой с патронами - 250 штук, две бутылки с зажигательной смесью КС-40 [жидкость для поджигания танков, самовозгорающаяся при разбивании, вступает в реакцию с воздухом и возгорается]", - рассказал Заруцкий.

После обнаружения такого арсенала поисковики вызвали сотрудников ОМВД по Терскому району, оцепили местность, провели оценку места происшествия и сейчас, по словам собеседника агентства, решается вопрос об уничтожении боеприпасов в установленном порядке. Поиски проводились в Терском районе КБР в местности, где в августе 1942 года была попытка танкового прорыва войск вермахта в тыл группировки войск, охранявших Эльхотовские ворота [направление танкового удара от селения Хамидие по направлению к Нижнему Курпу близ Курпских высот], место поисковики обнаружили со спутника.

"Более точно место мы никогда для СМИ не называем, потому что у нас очень большая проблема с черными копателями", - отметил ветеран МВД, подполковник в отставке. В настоящее время в КБР в статусе юридического лица работают два поисковых отряда "Кавказский рубеж" - в Майском районе и Нальчикский поисковый отряд имени 115-й Кавалерийской дивизии, который насчитывает около 40 человек.

Курпские высоты - место ожесточенных боев в Кабардино-Балкарии в годы Великой Отечественной войны, в районе которых фашисты пытались пробиться к нефтеносным районам Северного Кавказа. Здесь в 1942 году в течение более 100 дней держали оборону воины 317-й стрелковой дивизии, сформированной в Кабардино-Балкарии. Более 7 тысяч воинов погибли здесь, не пропустив врага.