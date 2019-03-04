Число очагов и площадь природных пожаров на Дальнем Востоке выросли в 30 раз

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Количество очагов природных пожаров и их площади на территории нескольких регионов Дальнего Востока выросли за последний месяц в 30 раз, сообщил и.о. замглавы МЧС России Виктор Яцуценко.

"Зарегистрирован рост количества термоточек в Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях. Общая площадь составляет более 600 гектаров, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Отмечаем рост количества очагов и площадей более чем в 30 раз", - сказал он в понедельник на селекторном совещании в министерстве.

В связи с этим глава МЧС Евгений Зиничев распорядился подготовиться к ухудшению обстановки, провести учения, профилактику и обеспечить безопасность населенных пунктов. "В ряде субъектов Дальневосточного федерального округа введен особый противопожарный режим", - напомнил министр.

"В постоянной готовности к защите населенных пунктов от природных пожаров находятся местные гарнизоны: более 200 опорных пунктов, у которых более 200 единиц различной техники", - доложил в свою очередь директор департамента готовности сил и специальной пожарной охраны МЧС Максим Максименко.

При этом и.о. начальника управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС Андрей Попов отметил, что к ликвидации природных пожаров могут быть привлечены 15 самолетов и 53 вертолета, которые рассредоточены по федеральному округу. "Планом госзакупки до 2025 года предусмотрена закупка еще семи вертолетов Ми-8", - добавил он.