На уборку снега в Петербурге после метели вышли более тысячи коммунальщиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Более 700 единиц коммунальной техники и свыше тысячи дворников задействованы в понедельник в очистке улиц и дорог Санкт-Петербурга. Таковы данные автоматизированной системы мониторинга городского комитета по благоустройству.

Согласно информации сервиса "Яндекс. Пробки", загруженность центральных дорог в 09:00 мск в понедельник составляла 7 баллов, к 10:40 заторы снизились до 5 баллов. Частично затруднено движение на набережной Обводного канала, набережной реки Фонтанки, Садовой улице и Лиговском проспекте.

В понедельник на дорогах в Петербурге местами ожидается гололедица, температура воздуха в дневное время составит три градуса ниже ноля.

Ранее в феврале временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил контрольному управлению городского правительства провести проверку информации о последствиях некачественной уборки снега в городе. Следственный комитет начал проверку в связи с падением глыбы льда на 15-летнюю школьницу, которая получила травмы и попала в больницу.