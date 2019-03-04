Глава Калужской области поручил до конца 2019 года решить проблему обманутых дольщиков

КАЛУГА, 4 марта. /ТАСС/. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов поручил до конца текущего года решить проблему предоставления жилья обманутым дольщикам.

"Мы должны решить окончательно вопрос с обманутыми дольщиками в течение года во всех районах, где эта проблема возникла, включая Малоярославец, где ситуация чуть сложнее", - сказал он в понедельник на еженедельном заседании правительства региона.

В реестре обманутых дольщиков области 156 человек, всего по 18 проблемным объектам заключено 452 договора долевого участия, сообщил на заседании министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Егор Вирков.

Он добавил, что для решения проблемы обманутых дольщиков привлечен Фонд поддержки строительства доступного жилья, предусмотрены единовременные социальные выплаты пострадавшим соинвесторам, которые признаны нуждающимися. По словам министра, часть домов будет достроена за счет собственных средств застройщиков, некоторые компании будут признаваться банкротами и только после этого строительство завершат. Два недостроенных здания признаны аварийными и их жильцам будут предложены новые квартиры по программе переселения из аварийного и ветхого жилья, отметил Вирков.