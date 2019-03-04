Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 районах Якутии

ЯКУТСК, 4 марта. /ТАСС/. Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ превышен в 17 из 34 районов Якутии. В 24 районах республики введен полный или частичный карантин в школах и детсадах, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным на 1 марта, эпидпорог в Якутске превышен на 63,2%. Из-за высокого уровня заболеваемости карантин для учащихся с первого по восьмой классы введен во всех школах Якутска на период с 27 февраля по 7 марта.

"По данным еженедельного мониторинга, на девятой неделе 2019 года в республике продолжается сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. Отмечено превышение недельных эпидпорогов в 17 районах и Якутске", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более 80% заболевших - дети. "Среди них наибольший удельный вес составляют дети, посещающие дошкольные образовательные учреждения от 3 до 6 лет, и школьники от 7 до 14 лет", - уточнили в управлении.