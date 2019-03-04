ОНФ назвал регионы с самой высокой стоимостью вывоза тонны мусора

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Самая высокая стоимость вывоза одной тонны мусора в России установилась в Чукотском автономном округе, где она превышает 48 тыс. рублей. Этот регион возглавил рейтинг "Золотая тонна" Общероссийского народного фронта, сообщил журналистам в понедельник на пресс-конференции ТАСС координатор проекта ОНФ "За честные закупки", депутат Госдумы Антон Гетта.

"Есть у нас анализ по стоимости вывоза одной тонны мусора, так называемая "золотая тонна". В Чукотском автономном округе 48 214 рублей она составляет", - сказал Гетта.

На втором и третьем месте в рейтинге ОНФ - Красноярский край (почти 37,2 тыс. рублей) и Республика Тыва (29,5 тыс. рублей). Следом за ними идут Магаданская область и снова Чукотка - почти 25,4 тыс. рублей и 23,6 тыс. рублей, соответственно. Гетта пояснил, что Чукотский АО фигурирует в списке дважды, поскольку в разных кластерах там установлена разная цена. Он отметил, что такие высокие расценки на Чукотке, в Красноярском крае и в Республике Тыва могут объясняться условиями севера, большими расстояниями или плохими дорогами. Средняя цена вывоза одной тонны мусора в РФ сейчас, по словам Гетта, составляет 5 тыс. рублей.

Среди регионов, в которых по итогам конкурсов установилась самая низкая цена за вывоз тонны отходов, эксперт перечислил Краснодарский край - 70 копеек, Республику Крым - 207 рублей и Дагестан - 276 рублей. Гетта добавил, что при определении цены в Краснодарском крае могла быть допущена ошибка.

С 1 января 2019 года в России стартовала реформа мусорной отрасли, она призвана сделать рынок транспарентным и цивилизованным. В ее рамках ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких и зачастую серых компаний к крупным региональным операторам, отобранным властями на конкурсной основе. Для этой системы были установлены новые тарифы на вывоз мусора, которые должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Участники рынка отмечали, что "перекосы" тарифов на вывоз мусора могут приводить к социальной напряженности (если они слишком высокие) или ставить под удар бизнес операторов (если слишком низкие).