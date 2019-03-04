В финал чемпионата профессионального мастерства "Навыки мудрых" выйдут почти 400 человек

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Финал национального чемпионата состоится в мае 2019 года в Казани. Состязания между представителями самых востребованных профессий, включая флористов, кулинаров, веб-дизайнеров, сварщиков и токарей, напрямую связаны с программой профессионального обучения и дополнительного профобразования людей предпенсионного возраста. Данная программа включена в федеральный проект "Старшее поколение" в рамках национального проекта "Демография".

Чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills традиционно ориентированы на студентов и молодых специалистов. Но в Союзе "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" решили, что для настоящего профессионализма возрастных границ нет. "Мы с коллегами понимали, что проведение чемпионатов только для молодых специалистов ограничивает нас, поскольку вопросы подготовки и профессионального обучения сегодня гораздо шире и гораздо масштабнее", - рассказала заместитель генерального директора Союза Карина Саликова.

Организаторы соревнований обратились в службы занятости, чтобы узнать статистику, на какие компетенции больше всего запросов от возрастной группы 50+. Были проанализированы и собственные данные Академии WorldSkills Russia. Таким образом были отобраны 26 наиболее востребованных компетенций, включая токарное производство, поварское дело и ресторанный сервис, столярное ремесло и сантехника.

Около 130 конкурсантов из 28 регионов России - представители госкорпораций, частных компаний и образовательных учреждений - блестяще подтвердили свое мастерство в финале первого национального чемпионата "Навыки мудрых", который прошел в конце сентября 2018 года в Москве.

"Самой старшей оказалась конкурсантка в компетенции "Графический дизайн": ей 74 года, она преподает в колледже и делает потрясающие работы", - отметила Саликова.

Испытание делом

Задания для конкурсантов и критерии оценки сформулированы с учетом специфики профессий. Соревнующимся в компетенции "Графический дизайн" необходимо разработать уникальный логотип, визитку, пропуск, бланк, афишу и футболку. Жюри оценивает коммуникативные навыки, насколько правильно выставлены технические параметры при создании продукта, печать и макетирование, выбор формата при печати.

Конкурсантам-флористам необходимо собрать букет или композицию на указанную тему, а также придумать украшение для невесты, заменяющее букет. В этой номинации жюри обращает внимание на оригинальность идеи, состав материалов, композицию, правильный подбор цветов, жизнеспособность и функциональность букета, возможность доступа растений к воде.

Участники компетенции "Медицинский и социальный уход" должны продемонстрировать экспертам грамотно организованный уход за пациентом в хосписе, дневном стационаре, обучить родственников ухаживать за пациентом в домашних условиях и в доме престарелых.

На выполнение заданий чемпионата участником отводится от 5 до 8 часов.

В 50 лет профессиональная жизнь только начинается

К финалу чемпионата "Навыки мудрых" - 2019 количество участников увеличилось втрое по сравнению с прошлым годом. Изменились и условия отбора. Если участниками первого чемпионата стали те, кого направили госкомпании и колледжи, то в этом году конкурсанты участвуют в региональных отборочных турах. "Мы хотим, чтобы люди действительно хотели и могли туда попасть и чтобы это был соревновательный процесс", - отметила Саликова.

В 41 регионе отборочные туры уже завершились, еще в четырех - на очереди. В Москве участники соревновались, в частности, в компетенциях "Графический дизайн", "Программные решения для бизнеса", "Токарные работы на станках с ЧПУ", в Ставропольском крае - "Лабораторный химический анализ", "Ремонт и обслуживание легковых автомобилей", "Выпечка осетинских пирогов", в Кировской области - "Эксплуатация сельскохозяйственных машин", в Волгоградской - "Преподавание в младших классах", "Медицинский и социальный уход", а в Брянской области мастера выявили сильнейших в поварском и плотницком деле.

В финале, который пройдет в Казани, примет участие 391 конкурсант.

В Союзе "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)" отмечают, что чемпионат "Навыки мудрых" дает возможность жителям России продемонстрировать свое профессиональное долголетие. "Важно показать способность людей в данной возрастной категории к обучению, к переквалификации. Люди видят, что в 50 и 60 лет жизнь не заканчивается, они готовы быть полезными, при этом у них огромный багаж знаний, который нужно просто немного переформатировать", - рассказала Карина Саликова.

"Мы были как дети, только с морщинками"

Татьяна Наврузова из Владимирской области в возрасте 63 лет завоевала золотую медаль в финале "Навыков мудрых" в прошлом году в номинации "Медицинский и социальный уход". Она работала анестезиологом-реаниматологом, а сейчас преподает в Муромском медицинском колледже.

"Поскольку я работаю в колледже, то раньше была со своими студентами на чемпионатах. А когда узнала о том, что создается новая линейка "для тех, кто постарше", решила попробовать себя в роли участника", - рассказала Наврузова.

По словам обладательницы золотой медали, чемпионат вызвал у ее сверстников полный восторг: "Вроде бы все люди взрослые, и возраст накладывает свой отпечаток и придает какую-то зажатость, но мы были словно дети, только с морщинками", - поделилась она.

Золотому призеру чемпионата в компетенции "Электромонтаж" Булату Ибраеву 61 год. Он преподает студентам практику электромонтажных работ и руководит кружками технического моделирования для школьников.

"Я занимаюсь подготовкой студентов. По мере того, как готовим их, сами учимся - чтобы не думали наши молодые участники, что мы можем только учить", - отметил медалист.

Миллиарды на дополнительное образование

На профподготовку людей предпенсионного возраста в рамках нацпроекта "Демография" предполагается направлять около 5 млрд рублей ежегодно.

На совещании с вице-премьерами 21 января 2019 года заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что в реализации мероприятий программы профобучения граждан старшего возраста будет принимать участие Союз "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)", поскольку "он имеет опыт реализации лучших мировых практик подготовки по рабочим профессиям и должностям служащих". Из 75 тысяч человек, переобучение которых планируется ежегодно, 25 тысяч пройдут переподготовку на базе WorldSkills Russia.

По словам Голиковой, до 2024 года на эти цели будет направлено 30 млрд рублей. В 2019 года первые 5 млрд рублей распределяются следующим образом: 3,4 млрд рублей направляется в бюджеты регионов, 1,6 млрд рублей - Союзу "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)".