В Саратовской области из-за непогоды закрыты несколько автодорог

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Метель стала причиной закрытия автодороги между трассами Тамбов - Саратов и М-6 "Каспий" в Татищевском районе Саратовской области, сообщила в понедельник пресс-служба ГИБДД региона.

"В связи с метелью в Татищевском районе закрыто движение для всех транспортных средств от автоподъезда к автодороге Тамбов - Саратов через село Кувыка до автодороги М-6 "Каспий", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

Кроме того, в связи с сильной метелью с 1 марта по настоящее время ограничено движение на участке 305 км - 325 км федеральной дороги А-298 "Р-228" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан в Саратовской области. Проезд закрыт для всех транспортных средств ориентировочно до 23:00 понедельника.

По данным ГУ МЧС области, в регионе 4 марта облачная погода с прояснениями. В большинстве районов днем снег, мокрый снег, морось. Местами слабый туман, слабая метель, гололедица. Температура ночью минус три-восемь градусов, днем плюс один - минус четыре градуса.