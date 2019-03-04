Скоростную автомагистраль оборудуют на федеральной трассе на Кубани после ремонта

КРАСНОДАР, 4 марта. /ТАСС/. Главгосэкспертиза одобрила проект капитального ремонта участка федеральной трассы Р-217 "Кавказ", после которого расчетная скорость движения автомобилей по дороге составит 120 км/час, говорится в понедельник на сайте ведомства. На четырехполосной дороге будут устранены недочеты, которые не позволяли оборудовать на данном участке автомагистраль.

В летний период загруженность дорог в Краснодарском крае достигает пика, на дорогах, ведущих к Черноморскому побережью, образуются пробки. Нагрузка на транспортную инфраструктуру Кубани увеличилась после открытия Крымского моста, соединяющего Республику Крым и Севастополь с другими регионами России. Одной из причин является качество дорог, из-за их несоответствия требованиям накладываются ограничения на скорость движения автотранспорта.

"Ростовский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на капитальный ремонт участка автодороги "Кавказ" в Краснодарском крае. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения. Расчетная скорость движения по отремонтированной дороге составит 120 км/ч", - говорится в сообщении ведомства.

Инспектор отдела по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко сообщил ТАСС, что автодорога "Кавказ" имеет технические параметры, которые позволили бы оборудовать на ней скоростной участок.

"Сейчас участок автодороги "Кавказ" от города Кропоткина до Успенского района четырехполосный, по две полосы в каждом направлении, но автодорога "Кавказ" на данный момент не в полной мере соответствует тем критериям, которые предъявляются для того, чтобы перевести ее в категорию "автомагистраль". Решение о переводе принимает владелец автодороги", - сказал он.

В сообщении Главгосэкспертизы уточняется, что проектом предусмотрен ремонт участка протяженностью более 7 км в южной части города Армавир и в Новокубанском районе на Кубани на трассе Р-217 "Кавказ", примыкающей к федеральной трассе М-4 "Дон". На участке проведут работы по укреплению обочин, обустроят водоотводы и освещение, а также заасфальтируют. На данном участке есть две автобусные остановки, расположенные с нарушением нормативных требований, их перенесут в другое место. Работы будут проводиться за счет средств из федерального бюджета.