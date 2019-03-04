В Саратовской области из-за метели нет проезда к 42 населенным пунктам

САРАТОВ, 4 марта. /ТАСС/. Движение транспорта по дорогам, ведущим более чем к 40 населенным пунктам, нарушено в Саратовской области из-за метели в понедельник, сообщили ТАСС в министерстве информации и печати региона.

"В результате переметов на дорогах, вызванных метелью, затруднено движение на автодорогах, ведущих к 42 населенным пунктам в регионе", - сообщили в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что подъезд автотранспорта невозможен к селам и деревням в Александрово-Гайском, Аткарском, Дергачевском, Озинском, Марксовском, Новобурасском, Новоузенском, Питерском и Самойловском районах.

"Связь есть со всеми населенными пунктами. Службы (по очистке дорог) работают в настоящий момент", - добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что метель также стала причиной закрытия автодороги между трассой на Тамбов - Саратов и М-6 "Каспий" в Татищевском районе Саратовской области. Кроме того, с 1 марта по настоящее время ограничено движение на участке 305 км - 325 км федеральной дороги А-298 "Р-228" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан в Саратовской области.