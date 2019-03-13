Круче Прованса. За что вы точно полюбите Крымский полуостров

Крым и Севастополь иногда сравнивают с известной французской провинцией. Вина, устрицы, духи, лаванда ... Что еще можно найти, увидеть, попробовать на полуострове — в материале ТАСС

Крым в прошлом году принял самое большое за почти 30 лет число туристов, а в этом турпоток планируется увеличить еще больше. При этом по многим параметрам Крым и Севастополь могут составить конкуренцию зарубежным курортам — здесь есть и гастрономические изыски, и, например, натуральный парфюм, благотворно влияющий на здоровье. А главное и неоспоримое преимущество — чтобы все это увидеть и попробовать, не надо даже покидать Россию. Крым в пирожных Сладости для крымчан и туристов разрабатывают несколько кондитерских сетей и фабрик. Например, популярностью пользуются недавно выпущенные на рынок пирожные с крымскими травами — мятой, чабрецом, базиликом и розмарином. Десерты желтого, оранжевого, красного и зеленого цветов украшены кремом и фруктами. Их разработала бренд-шеф-кондитер Мария Маковецкая, которая переехала в Крым с "материка": сначала несколько лет приезжала сюда по приглашению, а потом перебралась окончательно.

"Это авторская идея — захотелось сделать что-то крымское. Сейчас в мире стало модно добавлять в кондитерские изделия ароматные травы, приправы. Вот и мы искали нежные сочные сочетания: с абрикосом, с вишней, апельсином, лаймом… В итоге получились такие пирожные", — поделилась кондитер. Она добавила, что травы закупают у сборщиков, которые работают в Крыму, практически все остальные ингредиенты также произведены на полуострове. Подземный деликатес Несколько компаний в Крыму и Севастополе занимаются сбором трюфелей — растущих под землей грибов, искать которые нужно со специально обученными собаками. Деликатес стоит немало и появляется в основном в сезон — летом. В этом году начнет продажи и небольшая ферма севастопольца Александра Епишина, который специализируется на этих грибах уже более десяти лет, раньше собирал трюфели в лесах, а недавно "поселил" грибницу у себя на участке и зарегистрировал фермерское хозяйство.

"Увлечение трюфелями началось в Италии: в начале 2000-х работал там, сдружился с местным дедушкой, который меня и втянул. Собирать нужно аккуратно, с собакой, не подходя к грибнице — если грамотно все делать, то можно 20 лет собирать от одной грибницы. Объемы производства пока небольшие — не запускаем даже сайт, раскупают все те, кто находит нас через знакомых", — рассказал фермер ТАСС. Он уточнил, что трюфели не едят, как обычные грибы, самостоятельным продуктом, их используют как приправу. Планируется, что продавать будут баночки со стружкой в оливковом масле — за один раз используется около десяти граммов деликатесного гриба, но масло позволит хранить его до полугода. "Свежий итальянский трюфель по вкусу такой же, как наш. Но готовят его по-другому: рецепты мы сами придумывали. Сыр творожный делаем с трюфелем, соусы трюфельные, десерты. Просто макароны полить, в салат или в бутерброды использовать — и уже что-то интересное получается", — добавил Епишин. Французские устрицы с крымским вкусом Устрицы и мидии, которые на полуострове разводятся в большом количестве и для крымчан стали привычным продуктом, для гостей полуострова остаются диковинкой.

При этом хозяйства, которые выращивают моллюсков для продажи или поставок в рестораны Крыма и других регионов РФ, расположены вдоль всего побережья. Так, компания "Крымские морепродукты" три года назад заложила устричную ферму на заливе Донузлав в западной части полуострова. Сейчас на участке моря, где во времена СССР размещалась одна из баз Черноморского флота, выращивают 6,5 млн устриц и порядка 1 тыс. тонн мидий. А в перспективе планируют выпускать 5 млн личинок для устричных ферм, в том числе и на экспорт. Французские компании идут навстречу крымчанам, невзирая на санкции. Большая доля поставок личинок (их еще называют спатом), из которых затем в Крыму выращивают этих моллюсков, осуществляется как раз из этой страны. Также устриц на полуостров доставляют с российского Дальнего Востока. В Крыму отлично приживаются и те и другие. Во Франции устриц выращивают в специально построенных озерах-бассейнах с опресненной морской водой, которые называются клерами. На заливе Донузлав условия естественные. Соленость воды здесь составляет порядка 17−20 промилле. Для примера: в Тихом океане она порядка 30−35 промилле. Из-за того, что в Крыму низкая соленость воды, крымские устрицы приобретают изысканный и нежный вкус, плюс ко всему они здесь быстрее вырастают. Лавандовый вкус Лаванду, которая считается одним из символов французского Прованса, завезли в Крым еще в начале XIX века. К 1990 году эту эфиромасличную культуру выращивали на тысячах гектаров в разных районах полуострова, но за украинский период площади лавандовых полей в Крыму сократились на порядок. После воссоединения с Россией, надеются предприниматели, удастся восстановить это производство в регионе.

Экскурсии на лавандовые поля, которые проводят во время цветения растений в середине лета, пользуются спросом у гостей Крыма — ведь в сиреневых полях можно насладиться успокаивающим ароматом и устроить фотосессию. С собой туристы в любое время года могут увезти лавандовые сувениры. Специалисты утверждают, что крымская лаванда не уступает по своим свойствам французской, а по некоторым показателям — даже превосходит. Эфирное масло из лаванды широко используется в парфюмерной, косметической промышленности и для ароматерапии. "Почти 80% французских парфюмов содержит эфирные масла лаванды, в советские время мы отправляли за рубеж 90% своего эфирного масла лаванды для парфюмерной промышленности", — говорит Елена Грищенко, директор по развитию Алуштинского эфиромасличного совхоза-завода. Эфирное масло из лаванды — единственное в мире, которое в чистом виде можно наносить на кожу. Оно обладает ярко выраженным заживляющим и антибактериальным свойствами и даже помогает лечить ожоги. Ароматерапия с маслом лаванды успокаивает головную боль, нормализует давление. Лаванду в Крыму также добавляют в чаи и используют в кулинарии. "Мы делаем уникальный лавандовый сироп, очень вкусный и полезный, — это наша разработка. Он изготавливается из соцветий лаванды, сиропа и лимонной кислоты. Для ежегодного "лавандового" фестиваля в Крыму мы печем лавандовое печенье. Натуральные сыры, обвалянные в лаванде, обладают неповторимым вкусом", — привела пример Грищенко и добавила, что вскоре лавандовое печенье появится и в открытой продаже. От "розовой" полыни до мирта-"антибиотика" По словам заведующей лабораторией ароматических и лекарственных растений Никитского ботанического сада Оксаны Шевчук, лаванда — наиболее распространенное в Крыму растение для производства эфирных масел. Всего же за два века — именно столько существует ботсад — здесь научились работать с 346 видами эфиромасличных и лекарственных ароматических растений. И сейчас НБС выпускает десятки видов масел, а колбочки с ароматической или лечебной жидкостью покупают не только специалисты, но и гости полуострова.

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Одно из направлений селекции — сорта с более приятным запахом, что позволяет использовать их масла для ароматерапии или производства косметики и парфюмерии. В коллекции есть полынь сантонинная собственной селекции, которая, в отличие от других сортов, обладает цветочно-розовым запахом. "Некоторых масел, которые мы можем производить в Крыму, в мире нет. Наши ученые вывели почти 50 сортов: от новых разновидностей лаванды и до разновидностей чабреца, розмарина, мирта и других растений. Так, мы создали сорт мирта, который может выдерживать наши понижения температур, и это позволяет его выращивать в открытом грунте в промышленных масштабах. Это очень перспективная культура — эфирное масло обладает не только приятным запахом, но и противовоспалительным эффектом для верхних дыхательных путей, это природный антибиотик и он используется не как аромамасло, а для фармакологических целей", — уточнила ученый. "Экстремальные" вина Одной из визитных карточек Крымского полуострова являются вина. Но если в Республике Крым они получаются "российские", то винодельческий район Севастополя — терруар — больше всего походит на знаменитую французскую Бургундию, рассказал Андрей Кузьмин, руководитель научно-образовательного центра "Виноградарство и энология" Севастопольского госуниверситета. Холмистая местность, известняковые почвы, недостаток воды и достаточно прохладный климат создают для винограда условия, когда растения оказываются на грани гибели.