Новые скоростные катера Росгвардии заступили на охрану Крымского моста

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Два высокоскоростных транспортно-десантных катера Росгвардии БК-16 совершили переход из Севастополя в Керчь, где заступили на охрану побережья Черного моря. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе Южного округа войск национальной гвардии РФ.

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"Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану Черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий", - отметили в пресс-службе.

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Крыму ТАСС уточнили, что всего в Керчь поступило два катера. Они будут осуществлять охрану в том числе в районе Крымского моста.

Крымский мост протяженностью 19 км - самый длинный в России и Европе. Автодорожная часть моста была открыта 15 мая 2018 года. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году.