Сильный ветер и похолодание ожидаются в регионах Центральной России в ближайшие сутки

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют усиление ветра до 18 м/с и похолодание до минус 4-6 градусов, местами - до минус 10, в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с вечера 6 марта, сообщили ТАСС в местных гидрометцентрах и пресс-службах региональных управлений МЧС.

Непогода в регионах ЦФО, по данным Гидрометцентра РФ, связана с активным циклоном на севере европейской части территории страны. "7 марта в ЦФО в области повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков. Преобладающая температура воздуха 7 марта ночью минус 9-16 градусов, на юге - минус 1-6 градусов, днем минус 2-5 градусов", - сообщается на сайте центра.

В Тульской области к вечеру 6 марта температура опустится до минус 4-6 градусов. "До конца суток 6 марта 2019 года ожидается мокрый снег, местами метель, гололед, усиление западного ветра порывами 13-18 м/с, на дорогах гололедица, местами сильная", - сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Ивановской, Костромской и Рязанской областей, 6 марта пройдет мокрый снег, порывы ветра могут достигать 15-20 м/с, к вечеру температура понизится до 8-10 градусов мороза. "Департамент региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС просят жителей и гостей региона учитывать данную информацию и напоминают о необходимости соблюдать меры предосторожности", - сообщается на сайте областной администрации.

О похолодании до минус 9 градусов в ночь на 7 марта сообщили в гидрометцентре по Курской области. При этом уже днем в пятницу столбик термометра поднимется до плюс 8 градусов, ожидаются кратковременные дожди, усиление ветра до 11 м/с. Подобная погода, но без осадков, прогнозируется в соседнем Белгородском регионе. ГУ МЧС Брянской, Смоленской и Тверской областей предупредили об усилении ветра, порывы могут достигать 15-17 м/с, также ожидается перепад температур: от плюс 5 градусов в дневные часы до минус 4 ночью.

Порывы ветра до 12-14 м/с, местами до 16-18 м/с, в течение суток ожидаются на территориях Владимирской, Калужской, Орловской, Тамбовской областей. В этих регионах, по данным центров по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в ночь на 7 марта может понизиться до минус 2-5 градусов, местами пройдет дождь, мокрый снег.