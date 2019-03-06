В Псковской области запустили проект по обучению жителей настройке цифрового ТВ

ПСКОВ, 6 марта. /ТАСС/. Администрация Псковской области совместно с филиалом ВГТРК и Российской телевизионной и радиовещательной сетью (РТРС) организовала в регионе акцию "Цифровое телевидение в каждый дом". Специалисты выезжают в муниципалитеты региона, проводят обучение жителей, демонстрируют ролики и настраивают ТВ-приставки, сообщил в среду ТАСС начальник областного управления цифрового развития и связи Денис Матвеев, добавив, что в рамках акции планируется помочь 4,2 тыс. жителей.

По его словам, эта акция является уникальной для СЗФО и была разработала специально администрацией региона, учитывая его географические особенности. На территории Псковской области расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю регион занимает второе место в России. При этом около 2 тыс. деревень не имеют постоянных жителей, а сами села разбросаны по территории области.

"У нас проходит акция "Цифровое телевидение в каждый дом", мы проводим ее с филиалом ВГТРК - телерадиокомпанией "ГТРК Псков" и РТРС. Мы заезжаем в районы, показываем фильм о развитии телевидения, показываем обучающие ролики о переходе на цифровое вещание, тут же организовываем ярмарки по продаже цифровых приставок и проводим настройки телевизоров", - рассказал собеседник агентства.

Он также добавил, что сейчас проект действует уже в трех муниципалитетах области. "Всего запланировано охватить 14 районов региона, эта работа будет вестись до мая. Акция очень востребована, везде на встречу со специалистами приходят сотни людей. В других регионах мы такого не видели, у нас, можно сказать, уникальный проект, который мы создали самостоятельно и его реализуем", - сказал Матвеев.

Россия в 2019 году полностью перейдет от аналогового к цифровому телевещанию, переход будет поэтапным: он начался в феврале и займет полгода. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ бесплатно получат набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах. Для приема цифрового эфирного ТВ нужны дециметровая антенна и телевизор с тюнером DVB-T2, если телевизор старше 2014 года выпуска, то потребуется также цифровая приставка. Псковская область перейдет на цифровое телевещание 3 июня 2019 года.