Участники экспедиции по Арктике на снегоходах добрались до самого северного поселка Якутии

ТАСС, 6 марта. Участники экспедиции на снегоходах "Северная тропа - 2019" дошли по льду Лены до поселка Тикси, самого северного населенного пункта Якутии. Об этом ТАСС сообщил координатор проекта Игорь Смолин.

Маршрут экспедиции, стартовавшей 11 января из Мурманска, проходит через восемь регионов России, его ориентировочная протяженность - 17 тыс. км.

"За один дневной переход они дошли от Юрюнг-Хая до полярной станции Усть-Оленек, затем два дня шли до Тикси по Лене. Первый день дался тяжело - лед реки был абсолютно без снега, так что движение было очень жестким, приходилось ехать медленно, чтобы поберечь технику. На берегу Лены заночевали в рыбацкой избе. На следующий день перешли на другой рукав реки, и там оказался хороший снежный покров, комфортный для движения", - сообщил Смолин.

По его словам, в четверг, отдохнув в Тикси и обслужив снегоходы, путешественники планирует двигаться дальше на Чокурдах. "Расстояние по маршруту до Чокурдаха около 1 тыс. км. Если все благополучно, это дня четыре ходовых", - сказал Смолин.

Трое путешественников из Магнитогорска - руководитель экспедиции Александр Табаков, штурман Геннадий Чернуха и механик Евгений Бердников - намерены за три месяца пройти на снегоходах через все побережье российской Арктики от Мурманской области до Камчатки. Все участники - опытные путешественники, ранее принимавшие участие в длительных переходах.