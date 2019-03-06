Региональный кадровый конкурс по аналогии с "Лидерами России" начался в Коми

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России"

Кто и для чего стал участником конкурса "Лидеры России" Истории конкурсантов — в спецпроекте ТАСС

"Нам важно, чтобы в управлении республикой, в развитии ее экономики принимали участие честные, неравнодушные, энергичные специалисты, профессионалы своего дела, способные максимально реализовать себя в родном регионе. Мы заинтересованы, чтобы органы власти, муниципальные образования и предприятия республики пополнились достойными кадрами, желающими работать на благо жителей Коми", - цитирует пресс-служба руководителя администрации главы Коми Михаила Порядина.

На конкурс приглашены участники в возрасте 25-50 лет с высшим образованием и трехлетним опытом работы на руководящих должностях. Кандидаты должны пройти тестирование и собеседование, победители могут рассчитывать на обучение по специальной образовательной программе, которая включает дистанционные курсы повышения квалификации и тренинги на повышение личной эффективности. За каждым будет определен наставник из числа министров, их заместителей и топ-менеджеров крупных компаний региона.

Как уточнили ТАСС в управлении государственной гражданской службы администрации главы, кадровые резервы начали создавать в республике с 2008 года.