Оленеводы-кочевники в Ненецком АО смогут сопровождать детей при проезде в школу

ТАСС, 7 марта. Родители или другие близкие родственники в Ненецком автономном округе (НАО) смогут сопровождать детей при проезде из тундры в школу с каникул и обратно так называемыми школьными вертолетами за счет средств регионального бюджета. Как сообщил в четверг ТАСС председатель регионального парламента Александр Лутовинов, окружные депутаты во втором, окончательном чтении приняли соответствующие изменения в закон "Об образовании в НАО".

"Речь идет о школьниках, которые проживают в семьях, ведущих кочевой или полукочевой образ жизни, а также о тех детях, которые проживают в сельских населенных пунктах, в которых образовательные учреждения отсутствуют. Принятые поправки позволят родителям или близким родственникам детей оленеводов-кочевников сопровождать их к месту учебы и обратно за счет средств бюджета округа", - сказал Лутовинов.

За 2018 год почти 700 детей были отправлены на учебу и обратно школьными вертолетами. Более 150 родителей и других близких родственников школьников сопровождали их за счет собственных средств.

Ежегодно администрация НАО выделяет порядка 25 млн рублей на организацию полетов обучающихся к местам проживания и обратно. С учетом изменений в 2019 году на доставку детей в школы и обратно в села и тундру дополнительно может потребоваться более 8 млн рублей.