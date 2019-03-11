На трассе "Таврида" в Крыму после зимнего перерыва возобновили укладку асфальта

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Строители после зимнего перерыва возобновили асфальтирование строящейся трассы "Таврида" в Крыму. Сейчас асфальт укладывается на участке трассы в Белогорском районе республики, сообщил в понедельник ТАСС пресс-секретарь крымского строительного управления генподрядчика - компании "ВАД" - Григорий Назаров.

Первую очередь трассы "Таврида", двухполосный участок от Симферополя до Керчи протяженностью 190 км, открыли для транспорта 31 декабря 2018 года. Тогда сообщалось, что будущая четырехполосная трасса общей протяженностью более 250 км готова на 51%.

"Мы после зимней паузы возобновили сезон укладки асфальтобетонного покрытия на трассе "Таврида". Грунт уже просох и установилась относительно теплая погода, которая позволяет укладывать асфальт", - сказал Назаров.

Он уточнил, что за время зимнего перерыва на асфальтных заводах компании была произведена профилактика и диагностика оборудования. Все заводы уже полностью готовы к возобновлению производства асфальтобетона. Он также отметил, что строительство трассы зимой не прекращалось. В частности, продолжалось строительство искусственных сооружений, установка барьерного ограждения и другие работы.

О трассе

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая должна стать основой развития новой транспортной системы Крыма. Изначально строительство было разделено на семь участков, шесть из которых пройдут по Республике Крым, еще один - по территории Севастополя. В 2018 году в федеральную целевую программу (ФЦП) развития Крыма был включен еще один участок "Тавриды" на территории Севастополя протяженностью 6,2 км. Генподрядчиком строительства является компания "ВАД".

Строительство дороги началось в 2017 году. Ввод в эксплуатацию семи участков трассы (около 250 км) запланирован на декабрь 2020 года. Стоимость их строительства составляет 149,3 млрд рублей, которые предусмотрены ФЦП. Восьмой участок "Тавриды", как сообщал журналистам замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, может быть запущен на год позже остальных из-за сложного ландшафта.

Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути. Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.