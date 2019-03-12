Казань вошла в шорт-лист на получение статуса Европейской молодежной столицы 2022 года

КАЗАНЬ, 12 марта. /ТАСС/. Столица Татарстана - Казань - вошла в список из пяти городов, которые могут получить статус Европейской молодежной столицы 2022 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

"Европейский молодежный форум обнародовал сегодня шорт-лист городов, претендующих на статус Европейской молодежной столицы 2022 года. В их числе - Казань, которая благодаря поддержке Национального совета молодежных и детских объединений России успешно преодолела первый отборочный тур конкурса и вошла в финальную пятерку претендентов. В конкурентах столицы Татарстана - Бая-Маре (Румыния), Познань (Польша), Тирана (Албания) и Вараждин (Хорватия)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Все города, вошедшие в шорт-лист, должны будут предоставить конкурсной комиссии заявки, которые включают в себя обширную программу социально-политических и культурных молодежных мероприятий. Победителя конкурса объявят в ноябре 2019 года во французском Амьене.