Власти Приамурья выдадут субсидии на развитие сел на 80 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 марта. /ТАСС/. Министерство финансов Амурской области во вторник открыло прием заявок на конкурс для предоставления в 2019 году субсидии селам региона до 1 млн рублей на реализацию проектов, инициированных местными жителями. Всего в областном бюджете на эти цели предусмотрено 80 млн рублей. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального правительства.

"Сельские поселения могут получить до 1 млн рублей на реализацию проектов, инициированных местными жителями. Сегодня министерство финансов Амурской области открыло прием заявок на проведение конкурсного отбора для предоставления в 2019 году субсидии. Всего в областном бюджете на эти цели предусмотрено 80 млн рублей", - говорится в сообщении. Также в нем уточняется, что документы на конкурсный отбор поселениям необходимо представить до 11 апреля, а 19 апреля конкурсная комиссия решит, какие проекты получат субсидию.

Как сообщил ТАСС первый заместитель министра финансов Амурской области Владимир Сологуб, проект по субсидированию сел стартовал в регионе в 2017 году. Власти тогда определили четыре муниципальных образования, которые первыми в нем поучаствовали и получили выплаты в 4 млн рублей. В результате их инициативы успешно выполнены в 2018 году: в селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в Березовке - построили стадион, во Владимировке - хоккейную коробку, а в Чигирях - сквер.

"Мы контролировали, как идет работа по реализации проектов, а потом видели, какой большой праздник был в селах при приеме этих объектов. Получили очень широкий положительный отзыв населения, которое смогло решить важные вопросы на своих территориях. Поэтому губернатор области Василий Орлов принял решение, что в 2019 году на субсидии будет выделено 80 млн рублей", - сказал собеседник.

Работа по проектам на конкурс в 2019 году, началась с августа прошлого года: в 93 сельских поселениях (а всего их в регионе 242) прошли собрания с населением, подготовлена документация. В министерстве финансов ожидают, что на конкурс придет не менее 80 заявок. По его условиям, на один объект выделяется не более 1 млн из регионального бюджета, обязательно должно быть софинансирование - 5% от выделенной суммы со стороны муниципального образования и 3% - жителей села, а еще возможно привлечение спонсоров, участие населения в выполнении работ, не требующих квалификации (покраска, уборка, посадка деревьев). Эти и другие критерии лягут в основу решения конкурсной комиссии, которая начислит проектам баллы и уже по ним определит победителей.

"В комиссию вошли представители правительства области, депутатского корпуса и общественности, процедура выбора победителей будет максимально прозрачной. Села приготовили очень интересные проекты - и ремонт клубов, и благоустройство территорий, мест захоронения и памятников, и другие", - отметил Сологуб.