Всероссийский конкурс "Лучший по профессии" пройдет в Архангельской области

АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Всероссийский конкурс профессионального мастерства "Лучший по профессии" впервые пройдет в Архангельской области. Как во вторник сообщает пресс-служба администрации региона, в Архангельске 5-9 августа состоятся состязания в номинации "Лучший плотник".

"Состязания в профессиональном мастерстве среди лучших плотников страны пройдут 5-9 августа 2019 года на базе Архангельского техникума строительства и экономики и будут приурочены к Дню строителя. Архангельская область впервые получила право проведения всероссийского конкурса "Лучший по профессии", и номинация "Лучший плотник" также введена впервые", - говорится в сообщении.

Конкурс направлен на повышение престижа рабочих профессий, содействие в привлечении молодежи для обучения и трудоустройства. Организаторы конкурса - Министерство труда и социальной защиты и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

"Будет определяться конкурсное задание, теоретическое задание, на конкурс приедут участники из разных регионов", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

В конкурсе могут принять участие граждане России с опытом работы не менее трех лет и профессиональным разрядом не ниже четвертого. Им предстоит показать свое мастерство в демонтаже и установке дверных блоков. "В техникуме есть производственная база для проведения конкурса", - дополнили в пресс-службе.