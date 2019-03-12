Более 32 тыс. школьников Архангельской области посетили "Уроки цифры"

АРХАНГЕЛЬСК, 12 марта. /ТАСС/. Участниками образовательной акции "Урок цифры" в школах Архангельской области стали более 32 тыс. учащихся 5-11 классов, сообщила пресс-служба администрации региона.

"В Архангельской области завершилась серия обучающих мероприятий для школьников на тему искусственного интеллекта и машинного обучения. Занятия для учащихся 5-11 классов проходили в рамках всероссийского образовательного проекта "Урок цифры". Более 32 тыс. школьников Архангельска и области получили не только теоретические знания, но и смогли на практике в игровой форме познакомиться с искусственным интеллектом", - говорится в сообщении.

В школах Архангельска и Северодвинска занятия проводили представители региональных министерства образования и науки и министерства связи и информационных технологий. "Одно из таких занятий, например, проводил министр связи и информационных технологий Николай Родичев. После лекции ребята на специальном тренажере с использованием элементов программирования "обучали" робота трудиться в зоопарке", - сказал ТАСС представитель пресс-службы.

Всего в проекте приняли участие 223 образовательных учреждения области. "Мы рекомендовали школам региона не ограничиваться рамками всероссийского проекта и организовывать занятия, связанные с развитием IT-сферы, как минимум до конца учебного года. Например, это могут быть специальные уроки информатики", - приводит пресс-служба слова замминистра образования и науки области Юрия Гнедышева.