Власти Великого Новгорода направят на капремонт домов по судебным решениям 530 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 12 марта. /ТАСС/. Администрация Великого Новгорода планирует решить проблему капитального ремонта многоквартирных домов по судебным решениям в течение пяти лет. Сейчас в реестре числятся 180 домов, на ремонт которых направят порядка 530 млн рублей, сообщил мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин.

"Дополнительные денежные средства мы потратим на решение вопросов, связанных с выполнением судебных решений по ремонту многоквартирных домов. В течение пяти лет вопрос, который волнует многих новгородцев, мы должны закрыть. Судебные решения, которые у нас сейчас есть, а их на 600 млн рублей - это порядка 180 многоквартирных домов", - сказал Бусурин на пресс-конференции, посвященной подведению итогов 100 дней нахождения мэра на посту.

Он пояснил, что на эти мероприятия городские власти намерены выделить 530 млн рублей. Средства появятся в результате соглашения, заключенного между мэрией и правительством региона по оздоровлению муниципальных финансов. Согласно документу, область выделит городу 4,7 млрд рублей на развитие инфраструктуры. В свою очередь Великий Новгород обязуется получить в бюджет дополнительные средства в размере порядка 530 млн рублей за счет введения новых рабочих мест, открытия новых производств и развития туристической инфраструктуры.

Ранее мэр также сообщал, что на капитальный ремонт многоквартирных домов по решению судебных органов в 2019 году будет направлено 44 млн рублей.