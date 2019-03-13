Нацпарк "Русская Арктика" предложил создать заказник на юге Новой Земли

АРХАНГЕЛЬСК, 13 марта. /ТАСС/. Национальный парк "Русская Арктика" предлагает создать на юге архипелага Новая Земля особо охраняемую природную территорию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Архангельской области.

"Единственным участком на [острове Южном] Новой Земли, еще "свободным" для посещения, остается район самого юга архипелага, у пролива Карские Ворота. А если учесть относительную доступность этих мест, то понятна причина проектирования в этой точке южного филиала "Русской Арктики" - "Карские Ворота". Для возможности представления природы Новой Земли во всем ее многообразии важно создать в этих местах комплексный заказник регионального значения, включив в него прилегающие острова и водную акваторию", - приводит пресс-служба слова заместителя директора парка по научной работе Ивана Мизина.

На большей части Южного острова Новой Земли располагается территория испытательного ядерного полигона, куда допуск ограничен.

В южной части архипелага, у пролива Карские Ворота, обитают атлантический морж, белый медведь, новоземельский олень, расположены птичьи базары. Здесь расположены комплексы исторических памятников в бухтах Каменка, Русанова, на островах Кусова Земля и Средний, располагается один из самых красивых шхерных ландшафтов региона.

Как сказал ТАСС директор "Русской Арктики" Александр Кирилов, впервые проект особо охраняемой территории на юге Новой Земли был предложен в 1990-е годы, и его можно возродить. "В 1990-е годы Петром Боярским была предложена серия из семи особо охраняемых природных территорий (ООПТ) на Новой Земле, то, что сейчас входит в состав "Русской Арктики", называлось парком Виллема Баренца. В том числе была предложен и проект ООПТ на юге Новой Земли, к которому можно вернуться", - сказал Кирилов.

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.