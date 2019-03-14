Приамурье внесет более 700 предложений в нацпрограмму развития Дальнего Востока

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 марта. /ТАСС/. Правительство Амурской области внесет более 700 предложений в национальную программу развития Дальнего Востока. Об этом сообщил в четверг губернатор региона Василий Орлов на внеочередной сессии местного заксобрания.

"Более 25 тыс. предложений было собрано [в регионе]. Все они были проанализированы и скомпонованы в 700", - сказал он.

Осенью 2018 года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству совместно с органами государственной власти субъектов РФ подготовить национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Эта работа предусматривает несколько этапов, чтобы у жителей округа была возможность массово участвовать в ее подготовке, сборе и обсуждении предложений. Первый этап стартовал 15 декабря прошлого года: жители Дальнего Востока могли изложить свои предложения с помощью электронного сервиса на сайте 2025.рф и во время организованных встреч.

По словам Орлова, три четверти предложений (75%) жителей Амурской области направлены на совершенствование социальной сферы, из них почти половина (48%) - соцобеспечение, каждое десятое (9%) - транспортная доступность, 6% -ЖКХ, по 4% - образование и здравоохранение, 3% - культура, по 1% физическая культура и спорт. Четверть (25%) предложений направлены на развитие экономики и предпринимательства области. Всего для сбора предложений населения были организованы публичные слушания в 29 муниципальных образованиях региона, в них приняло участие 8 тыс. человек. Предложения для включения в нацпрограмму также формировались и согласовывались в отраслевых министерствах и ведомствах с привлечением представителей ключевых инвесторов и бизнес-сообщества, науки и экспертов.