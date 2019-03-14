Единый межмуниципальный полигон ТКО создадут для архангельской агломерации

АРХАНГЕЛЬСК, 14 марта. /ТАСС/. Общественная комиссия в четверг приняла решение о создании единого межмуниципального объекта обращения с твердыми коммунальными отходами для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска, а также Приморского и Холмогорского районов. Как сообщила ТАСС председатель комиссии, глава Приморского района Валентина Рудкина, комиссия должна была определить количество создаваемых объектов - один или три.

Согласно первоначальной территориальной схеме обращения с ТКО, полигон для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска планировалось разместить в районе станции Рикасиха. Место не устраивало жителей Северодвинска, поскольку в районе станции находится много дачных поселков. В городе прошли несколько акций протеста, Рикасиха была исключена из территориальной схемы.

"Комиссия проголосовала за одно место расположения межмуниципального объекта обращения с ТКО в агломерации трех городов: Архангельска, Северодвинска и Новодвинска и двух районов: Приморского и Холмогорского. Проголосовали большинством голосов", - сказала Рудкина, добавив, что теперь следует определиться с местом. Вопрос будет рассмотрен в апреле.

Как сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Фоменко, до утверждения места создания полигона территориальная схема по обращению с ТКО принята не будет. "Территориальная схема не вступит в силу, пока общественная комиссия не примет решение и не будет выбран опорный объект. Срок принятия схемы зависит от работы общественной комиссии", - пояснил Фоменко. Ранее планировалось, что территориальная схема будет принята в середине марта.